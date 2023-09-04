來稿｜普京「受拒」G20峰會

二十國集團（G20）是一個國際經濟合作論壇組織，於1999年9月26日在德國柏林成立。成員包括G7的加拿大、美國、英國、法國、德國、意大利、日本；金磚五國的巴西、俄羅斯、印度、中國、南非；還有七個重要經濟體的墨西哥、阿根廷、土耳其、沙特阿拉伯、韓國、印度尼西亞、澳洲及歐洲聯盟組成。



來稿作者：陳文坪



G20雖成立於1999年，卻到2008年起才召開領導人峰會（之前只有部長級會議）。美國是首次峰會的舉辦國。日後每年在各成員國輪值舉行。印度是2023年的東道主，第18次峰會9月9日至10日將在新德里舉行。美國總統拜登、日本首相岸田文雄、英國首相辛偉誠、德國總理朔爾茨、韓國總統尹錫悦、印尼總統佐科和沙特王儲穆罕默德等其他主要領導人都已確認參會。中國官方至9月1日還未確定國家主席習近平出席與否，看來拜登想在G20 峰會上見習近平一面，難啊！

回顧2022年11月於印尼峇釐島召開的G20峰會，佐科總統雖到莫斯科親自邀請普京總統出席。然而，因該年二月俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，英國、加拿大等國就公開反對普京出席。普京迫於「壓力」而放棄赴會，改由俄國外長與會。今年也不例外。8月25日，俄總統新聞秘書就「提前」對外宣佈，普京不會赴印度出席G20領導人峰會，由外長拉夫羅夫代表出席。這意味着普京已連續兩年缺席峰會。

普京身為堂堂的俄羅斯總統，也是G20會員國，卻不想出席，更貼切的說是，普京為何難以赴會？

2022年2月，俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，受到國際社會嚴厲譴責。戰事至今1年半，造成許多平民傷亡、民用設施被炸、家破房毀不計其數。今年三月，依照國際刑事法院檢察官的申請，該院第二預審分庭向俄羅斯總統普京發出逮捕令。國際刑事法院（ICC）指控俄羅斯非法驅逐烏克蘭兒童。法官認為，普京對發生在烏克蘭被佔領土上的戰爭罪行負有個人刑事責任。

俄羅斯侵略烏克蘭已多次受到聯合國大會的譴責。特別是對烏克蘭境內的民用設施如醫院、學校、民房、橋樑、水庫所展開的攻擊，國際社會必須團結起來給予制裁，不能讓侵略者逍遙法外。否則，國際法則就被踐踏、破壞。

普京因發動侵略烏克蘭戰爭，被海牙國際法庭判處「犯下戰爭罪」而向所有的會員國發出逮捕令。也就是說，只要普京到國外去，就有可能被執法單位逮捕。而聯合國會員國，大多數是ICC的會員。

一個被ICC宣判負有戰爭罪的總統，如果與會，必遭其他領導人「杯葛」，給東道國帶來不必要的煩惱。更何況，飛行途中需要經過多國領空才能抵達東道國。因此，留在自己的國土疆域是最安全的。缺席是最明智的選擇。

回看上個月在南非約翰內斯堡舉行的金磚五國峰會，身為會員國的俄羅斯雖受邀出席，但作為金磚會議輪值國的南非，可說是左右為難，一方面需邀請俄羅斯總統普京出席峰會，另一方面又要承擔義務逮捕普京。因為，南非是國際刑事法院的締約國，有義務執行國際刑事法庭的通緝令。在南非公開表示「怨言」後，普京也識趣，決定不出席會議，改派外長代出席。

普京發動的侵烏戰事後，全世界都受到影響。而俄羅斯的狂轟濫炸，並沒有把烏克蘭擊垮，反而使烏克蘭人民的抵抗運動更加團結，烏克蘭也受到世界上70%國家的支持。今年二月，聯合國在俄羅斯入侵烏克蘭一周年，聯大會議再次以143個國家支持，7國反對，通過決議譴責俄羅斯入侵烏克蘭。全世界都反對戰爭，唯獨俄羅斯普京是好戰分子。戰爭打了一年半，還繼續打，全世界都受到不同程度的影響。能源價格節節上升、糧食價格高漲與俄烏戰事脱離不了關係。

由此可見，聯大以143票贊成和七票反對，通過烏克蘭等75國共同提交的「在烏克蘭實現全面、公正和持久和平所依循的《聯合國憲章》原則」決議。這一決議獲得大多數國家的支持，說明普京與國際社會為敵，是一位徹頭徹尾的 「寡頭」人物。除非ICC撤銷逮捕令，否則，聯大的決議可以清楚了解，普京能公開到世界各地去訪問的國家，已是屈指可數。現在，連印度這麼大的國家，都「不想」讓普京參會，普京還能去哪呢？自此「坐困」莫斯科已是難以改變。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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