習近平傳缺席G20峰會　專家：對印度來說可能是好事

中國國家主席習近平可能不會出席於9月9日至10日，於印度新德里舉行的二十國集團（G20）峰會。消息傳出後，引起了印度媒體和評論家的議論。



印度前駐哈薩克、瑞典及拉脫維亞大使，現巴里卡國防研究與分析研究所（Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses）理事會成員薩詹哈爾（Ashok Sajjanhar）表示，這可能對印度來說是個好事。

圖為9月2日，印度新德里一間準備用作G20活動場地的酒店。（Reuters）

路透社8月31日報道，習近平可能不會參加G20峰會，美國總統拜登（Joe Biden）9月3日對消息表示失望。目前中國和印度方面都沒有就事件作官方公告，但有稱總理李強可能代表習近平出席峰會。

與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不同，外界早預料普京不會出席G20峰會，因為他既未有出席在南非舉行的金磚國家峰會，也沒有參加上屆印尼舉行的G20峰會。習近平不出席的消息傳出後，外界正解忙於解讀這次決定的原因和影響。

薩詹哈爾指出，習近平做出這一決定原因可能有兩個，第一是他希望讓印度，尤其是總理莫迪（Narendra Modi）感到尷尬。莫迪希望利用印度的G20主席國地位，展示印度豐富的文化遺產、經濟活力及多樣性。特別印度的「月球3號」探測器在月球南極成功着陸，都顯著提升了印度在全球社會中的聲望和地位。習近平可能不希望為這一備受矚目的G20峰會，增添莫迪光彩和榮譽。

第二是從習近平可能不希望在G20上與一些對手會面，尤其是在中美關係惡化的情況下，出席G20將意味需與拜登舉行會面。這對莫迪而言同樣，中印關係因邊境衝突一直處於緊張，習近平可能認為現在並非與莫迪會面的好時機。

習近平不出席峰會對印度有利

薩詹哈爾表示，習近平不出席峰會實質對印度有利。站在印度角度，印度一直試圖將討論聚焦在貿易、經濟和金融挑戰上。俄烏戰爭一直高於這些討論，印度正努力尋找一種合適的政治表達方式，如同莫迪對普京說：「這不是戰爭的年代」。

圖為8月24日，印度新德里G20會場外，裝飾了G20即將舉行的歡迎標誌。（Reuters）

如果習近平參加峰會，國內外媒體將關注他的活動，不論是他與拜登之間，還是與莫迪之間的互動，這必然會分散對G20議程下討論應有的關注。如果沒有習近平的出席，莫迪總理將能夠充份地扮演主持人，並有望成功引導峰會的進程。

薩詹哈爾指出，即使習近平缺席，相信李強亦能有效表達中國在其他重要議程的立場，如氣候變化、多邊發展銀行改革、減輕發展中國家的債務負擔等等。因此不必擔心習近平的缺席，會意味中國對G20峰會上一些重大問題決策造成影響。