印度G20｜中俄元首皆不在　峰會到底為誰開？

印度G20領袖峰會將會在9月9至10日於首都新德里（New Delhi）舉行，可算是印度去年12月當上G20主席國以來的最重頭節目。然而，俄烏戰爭和中美競爭兩大地緣政治爭端的主角俄羅斯和中國，都不會由國家元首親自出席。沒有組成約章、沒有秘書處的G20，本來就是主要國家之間的聯誼會，大家談天說地討論出全體同意的東西才會達成一些結果。中俄元首的缺席，幾乎決定了這次G20最多只能在邊際的事務上做點實事，在重要事情之上只能說說空話。



事實上，由於G20各國對俄烏戰爭立場不同，可能連去年印尼峇里島G20峰會領袖聲明中「提到」聯合國對於俄羅斯針對烏克蘭「進犯行動」（aggression）的投票結果的做法也無法再重做。於是，有歐洲官員早就表明峰會很大可能不能達成聯合聲明，也就是說，連以G20名義說說空話大家都不怎麼願意。

中國外交部已經確定這次G20峰會中，中國代表團將由國務院總理李強帶領，是習近平上台以來首次不親自出馬參加G20峰會。至於俄羅斯方面，總統普京（Vladimir Putin）雖然親自致電印度總理莫迪（Narendra Modi）通報以外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）為代表出席的消息，但克里姆林宮的說詞卻是普京「日程繁忙」，而大家都知道俄烏戰爭之下普京出席此等國際場合的敏感性。

巴西總統盧拉、中國國家主席習近平、南非總統拉馬福薩、印度總理莫迪和俄羅斯外長拉夫羅夫在2023年金磚國家峰會期間拍攝合照。（Reuters）

外交姿態才是主菜

不過，即便如此，其他獲邀的國家元首，包括美國總統拜登（Joe Biden），也將出席峰會。而非洲人口最多的尼日利亞雖然不是G20成員，但其總統提努布（Bola Tinubu）亦將到場，該國總統府表明尼日利亞正在考慮申請加入G20。本年1月才邀來超過120個國家出席「全球南方聲音峰會」、以全球南方國家「當然代表」自居的莫迪，也將在峰會上推動非洲聯盟（AU）像歐盟一樣加入G20。

在峰會難作實事的前提之下，出席與否、誰將出席本身就已是一種外交上的表態。這，也許是這場峰會最值得關注的地方。例如提努布的出席就值得留心。作為非洲第一大國，尼日利亞早前在南非的金磚峰會中只派出副總統出席，而能夠大大增加金磚在非洲的代表性的尼日利亞也沒有在其歷史性的擴員中加入金磚。此刻，提努布不只親往印度出席G20峰會，更接受了拜登邀請在本月底聯合國大會的時機訪美與之會面。這種「親疏有別」的外交選擇頗為耐人尋味，值得長遠觀察。

而就算G20本身未能達成具體結果，莫迪政府很明顯也會藉G20的機遇去推動自身的外交政策。其實在過去大半年，印度已在借G20主席國的身份去推動其他國家接納印度的「數碼公共基建」（Digital Public Infrastructure），目的是要提供一套安全又可相容的數碼基礎，並將各國的公共和私營服務建構在這套基建之上。

新德里的G20宣傳海報。（Reuters）

在印度本身的執行中，這套系統就有個人生物認證、電子支付和整體數據管理三大支柱。其支付系統已同新加坡和阿聯酋的國內電子支付聯通。印度亦推動了G20同意將「數碼公共基建」設定為加速可持續發展目標的工具。雖然印度的角色只是為其他國家建立同類系統提供技術，但如果愈來愈多發展中國家的公私服務都建設在印度的數碼技術之上，這當然有利印度壯大其國家實力。有分析甚至將印度的此等外交策略比喻成軟體版的「一帶一路」。

退一步而言，即便這次G20峰會未有任何國家作出重大外交表態，而印度也未能成功把自己包裝成全球南方國家的代表、未能藉峰會推動對自己有利的外交政策，這場峰會對莫迪而言也可算是一種勝利。

這種勝利其實早在去年12月印度成為G20主席國之際就達成了。

強國地位

對於印度的大多數民眾而言，俄烏戰爭、中美競爭其實是遠在天邊的事情。外國新聞的報道，在印度往往是為國內的政策目標服務。例如法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）早前曾言在示威騷亂失控之際，「我們可以說我們已經處於可管制或切斷（社交媒體）的位置上」，雖然馬克龍明言他是想引起討論，但印度不少輿論領袖都馬上以之來印證莫迪政府經常「斷網」阻止示威抗議活動的「高明」。

在國內政治的層面而言，印度G20的最大目標就是要告訴印度民眾，在莫迪的領導之下，印度已經擠身世界強國之列。因此，其G20主席國身份本身，早就變成了一種值得長時間慶祝紀念的大事。在印度取得主席國地位之後，印度過百個屬於世界文化遺產的古跡都以射燈染上印度G20的色彩作慶祝（上圖）；舉辦了第100場G20會議之後，印度官方竟然專文慶賀此事；全國政府部門、學校都在搞以印度和G20為主題的徵文比賽；街頭巷尾也有着G20的標誌；新德里部份貧民區更因此「順道」被拆遷......

印度政府舉辦的G20徵文比賽。（mygov.in）

而大概是擔心民眾看不到G20與執政印度人民黨（BJP）的關係，印度G20的官方標誌就特意用上人民黨蓮花黨徽為符號，兩者的選色和設計都驚人的相似。

如果這場新德里G20峰會果然無果而終，莫迪和印度人民黨依然會是峰會的贏家。畢竟，從國內政治的角度來看，這場峰會本來就不是為各成員國而開的。