金正恩普京硬碰硬　半島再生變？這次擔心的是美西方

朝鮮領導人金正恩9月13日在俄遠東地區阿穆爾州東方太空發射場與俄羅斯總統普京會晤了。據報道，普京與金正恩的會晤持續了5個多小時。在被問及是否會同金正恩討論軍事技術合作時，普京說，他們將討論所有話題，包括幫助朝鮮建造衛星。普京甚至直言不諱，「我們就是出於這個原因才來到東方太空發射場的」。



俄朝兩國領導人上一次會晤還是在2019年4月。上次金正恩的訪俄之行，就被稱為「當代最神秘的一次訪問」。如今時隔四年，又在半島局勢緊張、俄烏衝突酣戰之際，兩國最高領導人再次進行雙邊會晤，這種舉動無疑引起了國際社會的高度關注。

金普會：俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和朝鮮領導人金正恩2023年9月13日視察俄羅斯阿穆爾州東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）。（Pool via Reuters）

華盛頓對此更是非常緊張。此前有消息稱，普京希望金正恩可以向俄羅斯提供軍事武器，而北方半島則希望俄羅斯能為其的衛星和核潛艇提供技術支持，此外還可能涉及糧食方面的援助。不管是哪方面的合作，俄朝走在一起，都有不容忽視的影響。

首先，從象徵意義來講，朝鮮等於加強了對俄羅斯「特別軍事行動」的支持力度。自從俄烏衝突爆發以來，朝鮮一直「力挺」俄羅斯的「特別軍事行動」，並且多次提升支持力度。然而，無論是什麼樣的支持力度，也比不上金正恩親自訪問俄羅斯並且會見普京。金正恩更公開表示：朝鮮永遠支持普京總統和俄羅斯的決定，兩國將共同反對帝國主義。

其次，從細節來講，金正恩此次訪問俄羅斯，從朝中社公布的照片來看，朝鮮人民軍的兩位主要領導人李炳哲以及朴正天也在隨同出訪的隊列中。除此之外，隨同出訪的還有朝鮮的外務相崔善姬。朝鮮外務相崔善姬隨同出訪算正常，畢竟她就是負責外事工作的，但兩名朝鮮軍方主要領導人也隨同出訪，這個信號就不一般了。除了金正恩與普京的會晤中，在兩國最高領導人的會晤框架下，俄朝軍方會達成軍事合作，是大概率事件，俄朝兩國將不斷深化軍事合作。

朝鮮願意在此刻為俄羅斯提供武器，為俄烏戰局出力，除了提供糧食、石油等物資幫助，俄羅斯很有可能會在半島問題上表明相應立場，也就是「力挺」朝鮮的態度。此外，外界也有一種說法，朝鮮可能會要求俄羅斯提供核潛艇或者洲際導彈等技術支持。

朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）會面。圖為兩人參觀中心時，普京為金正恩進行介紹。（Kremlin via REUTERS ）

前段時間，美國通過大衛營會議，將「美日韓軍事鐵三角」的雛形定下來了，接下來美韓還要在黃海演習，朝鮮一定是重要的針對目標，這也是美國「延伸震懾」戰略的表現。前幾天，朝鮮剛下水了一艘核攻擊潛艇，大大抵消了美軍「延伸震懾」的效果，如今俄朝兩國再加一把火，讓美軍嚥下一杯苦酒。

恐怕接下來半島地區局勢會更加緊張。美西方已經對此次俄朝會晤表現出了極度的擔憂和不安，強烈的表達自己的反對意見，為此還搬出了聯合國安理會決議。以美國與韓國的作風來看，他們更有可能變本加厲地針對朝鮮進行軍事挑釁。

普京和金正恩確實有一定的相似之處，都我行我素，面對別人的威脅和挑釁，更喜歡正面硬剛，態度剛直。這一次的俄朝領導人峰會無論從什麼角度出發，都不是簡單的會晤。兩國領導人5個多小時的會晤內容，很可能會影響俄烏衝突以及半島局勢的最終走向。

朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）會面。圖為金正恩乘專車抵達中心時的一刻。普京在金正恩乘車抵達前，已在中心門前等待。（Kremlin via REUTERS ）

特別是半島局勢，看似在文在寅政府期間南北有所緩解，但日前拜登又開始打朝鮮半島牌。利用的就是韓新總統尹錫悦的親美、媚日、敵朝、反華的心理。積極推動美日韓軍事一體化進程，甚至還要把美國的核威懾延伸引過來。美韓的敵意與軍事施壓，自然會引發朝鮮方向的強烈反應。如今，不怕戰的俄羅斯跟朝鮮在軍事合作上如此高調， 美西方國家也絕不會乾看着，勢必會導致半島衝突有加劇之勢。

但與幾年前不同的是，過去每每半島局勢有動靜，看的是朝鮮如何「挺」過，中方會否出手，甚至還經常會對朝鮮政權有所擔憂。而如今，再不存在這樣的問題，金正恩顯然已經穩坐中央，半島局勢再亂，看的也是半島局勢各方如何博弈，且半島局勢已經「勢」變。