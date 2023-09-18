王毅沙利文會晤︱中美關係由專人負責提級管控　並未失序

中央外事辦主任王毅同美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）9月16日至17日在馬耳他舉行會晤。

王毅重新擔任中國外長後，在涉外活動中多以中國外長的身份亮相，但此次會晤沙利文，中國外交部發布的官方通稿中，王毅的頭銜是中共中央政治局委員、中央外事辦主任。也就是說在面對沙利文時，為了對等，王毅的身份是外交高層，並非外長。

王毅今年5月同沙利文在奧地利維也納舉行過會晤，當時王毅的身份也是中央外事辦主任。2021年3月中美舉行高層戰略對話後，中國的中央外事辦主任與美國國家安全顧問的會晤日漸成為了固定的溝通機制。

2023年9月16至17日，王毅與沙利文（Jake Sullivan）舉行多輪會晤。（中國外交部圖片）

前任中央外事辦主任楊潔篪2021年10月、2022年3月、2022年6月三次同沙利文舉行會晤。2022年中共二十大後楊潔篪退休，王毅接替楊潔篪成為中央外事辦主任後，延續了以往的會晤慣例，同沙利文的兩次會晤都在第三國。

美國總統拜登前不久參加印度G20時曾同中國總理李強接觸，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也有機會在東盟峰會期間見到李強。但是這些重要的國際會議結束後，王毅同沙利文在歐洲第三國馬耳他舉行了會晤。

這說明中美關係並不是拒絕溝通失去控制的，中美一直在穩定地維繫高層外交官的溝通渠道。同時這一會晤也暗示，中美關係是提級管控的，是由兩國高層外交官專人負責的，處理方式已經打破了以往的溝通慣例。

中美這一溝通機制是富有成效的。中國外交部說雙方圍繞穩定和改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通。

2021年10月，中國官方通稿的用詞是雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題全面、坦誠、深入交換意見。

中央外事辦主任王毅同美國總統安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）5月10日至11日在奧地利維也納進行了長達8個小時的會晤。（新華社官方網報道截圖）

2022年3月中國官方通稿的用詞是雙方就中美關係以及共同關心的國際與地區問題進行了坦誠、深入和建設性溝通。2022年6月中國官方通稿的用詞是雙方就中美關係和其他共同關心的問題進行了坦誠、深入、建設性的溝通和交流。2023年5月中國官方通稿的用詞是雙方就推動中美關係排除障礙、止跌企穩進行了坦誠、深入、實質性、建設性的討論。

從交換意見到溝通，到溝通和交流，再到此次的戰略溝通，會晤的性質和重要性在層層升級。談成、深入、建設性是以往形容會晤的常用詞彙，此次在原有的多了一個詞彙是「實質性」。從用詞看是積極的。

此次會晤備受關注的一個背景是中國國家主席習近平缺席G20後，他是否出席今年11月在美國三藩巿舉行的亞太經濟合作會議（APEC）面臨不確定性。此次高官會晤預示着兩國開始展開相關談判，習近平11月赴美出席活動並非不可能。