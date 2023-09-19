聯合國大會將開鑼：看國家之間如何激辯　重點談俄烏非洲拉美亞洲

聯合國第78屆大會開始為期一週的「高級別」會議。193個會員國的國家元首、政府首腦以及高級代表在俄烏戰爭及中美競爭引發的緊張局勢加劇的背景下，出席在紐約聯合國總部舉行的會議。



第78屆聯合國大會高級別會議週9月18日開始，而一般性辯論在19日至23日，以及26日舉行。辯論是聯合國大會的重要環節，成員國領袖會輪流上台發言，表達對全球議題的意見。

這次一般性辯論的主題是「重建信任以及重燃全球團結：加快為2030年議程及其可持續發展目標行動，旨在實現人人享有和平、繁榮、進步和可持續」。

聯合國大會會議以及一般性辯論讓各國可向其他國家說明其關注的議題和不滿，並呼籲全球採取行動，這些發言會被記錄。各國領導人也可舉行場邊會面。

辯論程序

每個國家的代表有15分鐘發言時間。其他成員國代表可行使答辯權，反駁別國的批評。通常在每天辯論時間的尾段會有成員國行使答辯權，與其他國家進行激烈的辯論。

國家元首或政府首腦通常不會與別國代表激辯，而是由國家代表團的較低級別成員負責。

在聯合國大會剛開始舉辦一般性辯論時，沒其他國家願意首先發言，巴西代表決定第一個發言，於是巴西首先發言就成為傳統。聯合國總部所在地位於美國紐約市，作為東道主的美國代表一般會是第二個發言。

韓正：圖為2023年6月29日，中國國家副主席韓正在湖南長沙出席第三屆中非經貿博覽會開幕禮並致辭。（新華社）

出席領袖

最少145個國家的國家元首或政府首腦會出席是次聯合國大會，包括巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、美國總統拜登（Joe Biden）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

這會是澤連斯基在俄烏戰爭於2022年2月24日爆發後首次親身出席聯大。路透社稱他19日會在聯大會議發言。俄烏勢將再次成為2023年大會的主要議題之一。

此外是次聯合國大會的許多高級別會議將重點關注非洲、拉丁美洲和亞洲發展中國家的優先事項。

有分析認為，新興國家將利用美俄在各自尋求別國支持這個時機主導聯大議程。

不出席者

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）、以及中國國家主席習近平不會出席這次大會。

中國派出國家副主席韓正出席大會。中國外交部發言人毛寧15日宣布，韓正18日至23日出席一般性辯論，並會出席聯合國可持續發展目標峰會、氣候雄心峰會、中方主辦的全球發展倡議合作成果展示高級別會議。