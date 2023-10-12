以色列不可戰勝的神話破滅　美國一手遮天的神話也在破滅

如果說哈馬斯的突然襲擊打破了以色列不可戰勝的神話，事態發生後的系列事件說明美國一手遮天的神話也正在被打破。

原本美國希望沙特繼續同以色列推進關係正常化談判，但來自沙特盟友巴基斯坦SAMAA電視台10月9日的報道稱，沙特宣佈終止與以色列關係正常化的所有談判，沙特已將終止談判的決定傳達給美國國務卿布林肯（Antony Blinken），這標誌着美國最近在沙以斡旋和平與外交關係的努力受挫。拜登政府原本希望沙特表態譴責哈馬斯襲擊以色列，但被沙特拒絕。除了沙特之外，阿聯酋、埃及等不少阿拉伯國家都拒絕譴責哈馬斯。

人們大多認為美國是以色列的最大支持者和幕後老闆，事實上以色列並非美國的扯線公仔。事態發生後，美國國務院下屬機構——巴勒斯坦事務辦公室曾發布推文，「敦促各方不要採取暴力和報復性襲擊措施，恐怖和暴力解決不了任何問題」，但這則推文隨後「消失」。

以色列巴勒斯坦衝突升級，以色列持續空襲加沙，圖為2023年10月11日在加沙地帶。（Reuters）

霍士新聞網10月9日報道說，美國國務卿布林肯當天刪除了其前一天在社交平台上的一條推文。在這條被刪除的推文中，布林肯稱「支持土耳其的停火倡議並要求哈馬斯立即釋放所有人質」。取而代之的，則是一份「以色列有權自衛，解救人質，並保護其公民」的聲明。

美國國務院相關方兩次刪除推文的背後是以色列準備開戰大規模報復，無論是美國宣稱暴力不解決問題，還是土耳其的調解方案，美國都沒有表態的空間，不得不跟隨以色列的立場強硬到底。美國不是可以為所欲為操控一切的主宰者。

美國從白宮到國會山都在強化對以色列的支持，美國援助已經抵達，布林肯已經前往以色列，但是和美國全力支持以色列不同，歐盟跟隨美國支持以色列的立場沒有得到全面支持。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）10月10日重申歐盟譴責哈馬斯實施突襲，但他也指責以色列政府對加沙實施全面封鎖違反國際法。

以巴衝突：圖為2023年10月10日以軍進行轟炸後，巴勒斯坦人在位於加沙地帶南部汗尤尼斯（Khan Younis）一受襲地點檢視損毀情況。（Reuters）

此外，歐盟成員國在對巴發展援助問題上意見不一，多數國家不贊成停止援助。西班牙、葡萄牙、盧森堡、愛爾蘭公開對歐盟宣佈暫停對巴勒斯坦援助不滿。這迫使歐盟委員會改口稱歐盟應繼續與巴勒斯坦當局合作，而且絕大多數歐盟國家支持與巴勒斯坦當局繼續合作，不會暫停援助付款。

環顧整個事態的來龍去脈，美國除了聯絡盟友支持以色列，沒有任何止戰作為。而其他國家，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）已經與巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、卡塔爾和埃及領導人通電話，10日還與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話，討論了防止緊張局勢升級的措施相關問題。

埃及總統府10月8日發表聲明稱，埃及總統塞西（Abdel Fattah al Sisi）當天和巴勒斯坦總統阿巴斯通電話，當天早些時候，他接到歐洲理事會主席米歇爾的電話，塞西當天還與德國總理朔爾茨通電話討論加沙地帶局勢。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）10日就以巴衝突表示，俄羅斯準備盡一切努力幫助達成以色列和巴勒斯坦之間的解決方案，並與該地區主要國家進行接觸，以穩定局勢。普京10日在同伊拉克總理蘇丹尼會面時公開稱以巴局勢的急劇升級是「美國中東政策失敗的清晰例證」。俄羅斯外交部10月10日稱，俄羅斯外長拉夫羅夫在與伊朗外長阿卜杜拉希揚的電話交談中討論了以巴衝突加劇問題，強調了儘快停止武裝對抗和在公認的國際法律基礎上解決局勢問題的重要性。

美國務卿布林肯將同以色列高層會談。.（Reuters）

當地時間10月8日，沙特外交大臣費薩爾應邀與法國外長科隆納通話，雙方探討了以巴局勢發展及如何阻止衝突升級。當地時間10月10日，沙特王儲兼首相穆罕默德在接聽巴勒斯坦總統阿巴斯的電話表示，沙特將繼續支持巴勒斯坦人實現其合法權利，正盡一切努力停止衝突。

美國和其英法德等歐洲盟友們除了表態支持以色列，譴責哈馬斯，幾乎在勸和促談停止衝突上沒有什麼作為。土耳其、俄羅斯、埃及、沙特等國家正在紛紛為了停止衝突行動起來。美國身涉其中，單獨支持以色列的立場本身有着非常大的局限性，阻礙了其發揮大國作用的空間，嚴重損害其構建和平的信譽。如果本輪止戰是有美國之外的其他國家主力促成的，那相當於美國失去了話語權。

美國按照以往的慣性在處理以巴衝突，而事態的發展說明，中東已經不是美國主宰的中東，也並沒有按照美國希望的劇本上演。

美國一方面利用以色列，另一方面又被以色列裹挾。美國希望振臂一呼應者雲集，而總有尾大不掉的，比如歐盟。美國既希望成功從中東抽離，又沒有辦法阻礙中東強國和其他域外強國填補政治實力的空白。

目前美歐和以色列沒有變，而積極行動起來的中東國家變了，其他的域外大國也變了。美國偏袒以色列，希望用霸權邏輯來一手遮天的局面已經不存在了。