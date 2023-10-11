以巴衝突｜表明國籍無用　中國公民中彈：臥倒舉手仍遭哈馬斯射擊

近日一段以色列中華商會提供的影片在網絡流傳，影片採訪一名10月7日遭到哈瑪斯武裝份子攻擊而中彈的中國公民王先生，他指出自己和工友遇到哈馬斯部隊攻擊時，有告知對方他們是中國人，並且立刻臥倒趴下來舉手，但對方並未停止動作而是直接開槍。王先生因此身中兩槍，但目前已無大礙。



據了解王先生是北京建工集團的員工。以色列中華商會統計，目前至少有3名中國人中彈，還有4名中國人處於失聯狀態，其中一名是北京建工員工，另外三名則是索愛人力公司的員工。



此前曾有在以色列一所高校任教的中國女教師接受採訪時透露，襲擊事件發生後，她出去超市買物資時有同事囑咐她裹著國旗可以確保安全，但她當時沒有國旗，只有旗袍，於是她改為穿著旗袍出外購物。

但王先生表示，曾告知哈馬斯部隊自己是中國人，也迅速趴下，但仍遭到開槍射擊，「他們一下來就開槍了，你叫他他也聽不懂」。

以色列中華商會：3名中國人中彈，4名中國人處於失聯狀態

截至目前，以巴此次大規模衝突已致雙方逾2100人死亡，數千人受傷。而據以色列中華商會的統計，目前至少有3名中國人中彈，還有4名中國人處於失聯狀態。此外，此前有媒體報道一名擁有一半中國血統、一半以色列血統的女子諾娃（Noa Argamani）被劫持到加沙，以色列中華商會也向記者證實這一消息。（相關閱讀：中以混血女孩遭哈馬斯擄走 父母哭泣求助：盼有人跟她說生日快樂）

以色列巴勒斯坦衝突：以色列持續空襲加沙，以回應哈馬斯的突襲行動，圖為2023年10月10日加沙市的情況（Reuters）

中國外交部提醒，中國公民暫勿前往巴勒斯坦和以色列，在當地的中國公民密切關注當地安全形勢，強化安全防範措施，避免外出。如遇緊急情況，及時與使館和辦事處聯繫，尋求幫助。目前，國內多家旅行社處瞭解到，近期赴以色列旅行團均已被取消。

國泰航空今日（10月11日）宣布，鑑於以色列局勢，所有來往香港至特拉維夫的航班會暫停至10月29日。

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