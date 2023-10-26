以巴火藥桶（六）：受歷史刺激的以色列猶太人
編者前言：本文是「兔主席」有關以巴衝突的系列文章第六篇，隨後會陸續發布。
12. 為什麼以色列的猶太人有如此強的鬥爭意識，甚至不惜逾越國際法和現代標準？（編按：前11個問題已在本系列文章第一篇、第二篇、第三篇、第四篇、第五篇處理。）
這次哈馬斯進襲以色列，以色列勢要報仇雪恨：內塔尼亞胡政府揚言要將哈馬斯斬草除根，並不惜讓巴勒斯坦平民付出巨大代價。對以色列人來說，巴勒斯坦人歸根到底都只是「炮灰」而已。以色列認為，加沙的巴勒斯坦人也是哈馬斯的締造者和支持者，也有罪。並且為了以色列的生存，必須掃平一切障礙。
無論國際社會如何批評，內塔尼亞胡政府看來都要「一條道走到黑」了。「所有的外交政策都是國內政策」——內塔尼亞胡政府之所以這麼有底氣，是因為他個人的政治前程完全取決於這次應對的表現，同時，他也有以色列國民的支持。
按目前以色列的架勢，拜登的白宮是無能為力的——無法按住以色列。白宮既然知道自己按不住以色列，就希望把更多的時間精力投放到周邊國家，試圖防止以巴衝突進一步升級為區域性衝突；周邊國家知道白宮無法管住以色列，也就拒絕與白宮對話：拜登與約旦國王、埃及總統、巴勒斯坦民族權力機構主席阿巴斯的峰會已被取消。阿拉伯各國民情洶湧，領導人紛紛譴責以色列。
美國現在十分被動，如果管不住以色列，就會看到自己在中東的信用進一步坍塌。而撤離中東是美國十多年的「國民共識」，是美國最基本的外交路線。美國不希望重回中東了，但這一次，涉及的是美國二戰以來最大的對外援助國——以色列。美國總共給以色列提供了1,500億美元（未經通脹調整）的援助，每年還在提供38億美元的援助。
美國納稅人每年花巨資，資助以色列搞種族隔離。這就是美國的人權政策。
回到以色列。我們也發現：
——以色列人絲毫不尊重國際法，他們完全不把二戰後確立的國際秩序及遊戲規則（例如領土完整、主權獨立）當回事；
——以色列人對暴力的容忍度遠遠高於其他一般社會（收入水平相當的現代化/工業化社會）；
——在我們看來屬於完全超出底線、超出常規的東西，在他們看來處在正常邊際範圍之內；
——他們對世間事務運行邏輯與規則的認識、理解、預期、底線、標準和價值，似乎與大多數當代人類社會不同；
——他們其實沒有「國際社會」的概念，就是只關心自己的問題，對他人評價不管不顧；
——他們把生存問題極大的放大。以色列擁有80~400枚核彈頭，是中東地區唯一擁有核武器的國家。他們的軍事能力也顯著高於周邊國家。但他們始終認為自己面臨「存在威脅」，對巴勒斯坦/阿拉伯人狂轟濫炸、趕盡殺絕，不惜先發制人，以打壓乃至消滅對方的存在以維護自我生存。
如果你覺得在2023年無法理解以色列，放到公元1023年，或公元23年，大概就能理解了。
這是一個活在「前現代」、處在某種弱肉強食、你死我活、零和博弈、野蠻生存的社會。這是中國古代兵荒馬亂的時期；古代帝國征伐殺戮的時期；歐洲人到全球四處殖民奴役的時期；美國西部大開發、對印第安人進行種族清洗的時期。
也許猶太人受過太大的刺激，使得定居在以色列的猶太人帶有某種歷史病態。病人有自己的一套邏輯與標準，不因時代環境變化而變化。毫無疑問，以色列的病症，是許多其他國家、社會、文化、民族難以理解的。
中國人能夠嘗試理解一些。我們有許多習慣表述，「落後就要捱打」，「喪權辱國」，「中華民族到了最危險的時刻」，「傷害中華民族感情」……這些都與中華民族過去一個半世紀遭受列強侵略的屈辱歷史有關。對於很多的問題，中國人很敏感，神經蹦得特別緊。
而只能說以色列猶太人在深淵裏沒有爬出來——他們迄今仍然活在數千年的苦難史的陰影中，並且還在向外傳遞負能量。
到以色列旅行，到耶路撒冷，到約旦河西岸，瞬間就有這個感覺：古老的建築，古老的場景，古老的環境，古老的民族，古老的文化——一切都在把你帶回到兩三千年之前。在那樣的環境裏生長、被環繞，你是很難擺脱歷史影響的。
而外面就是沙漠：極為艱難的生存環境。
要進入以色列猶太人的野蠻思維，你得進入他們的場景。
要特別指出：人類社會大歷史裏，並不只有猶太人經歷了苦難。許多民族曾被迫害、被遷徙，被奴役，流離失所，喪失國土、瀕臨或經歷滅亡。但猶太人用文字把自己早期的歷史都記載下來了，而且變成了他們民族身份的一部分。
這些歷史也就構成了他們的「心理負債」和「陰影面積」。
心理學家研究精神變態（psychopathy），發現精神變態者在童年時期都有很不好的經歷：遺棄、虐待、暴力、性侵等。長大過程，就造就了扭曲的人格。
精神變態其中一項特質就是同理心缺失，管理同理心的大腦區域是杏仁核，而精神變態者杏仁核的區域和活躍性都低於常人。
為什麼他們的杏仁核不發達呢？有一部分是後天原因，即在成長過程中，他們的大腦發育被外部環境所負面影響。
我個人的理解——同理心越不發達，越能讓他們適應周邊暴力、冷漠的環境。如果同理心太發達，可能會抑鬱而死。
所以，精神病態者的腦構成，可能是一種對環境的適應。
套到民族性上，這就是以色列。
在以色列，到處都是刺激。
到耶路撒冷古城看看。去看看西牆（「哭牆」）。
猶太人認為這是古代聖殿山（猶太教最神聖之處）的一部分。
西牆上方，在猶太人第二聖殿原址上，是一個巨大的清真寺——阿克薩清真寺。清真寺中間，是現存最古老的伊斯蘭建築——金色的岩石圓頂（Dome of the Rock）。岩石圓頂也是耶路撒冷最著名的標誌。
岩石圓頂之內，是「奠基石」（Foundation Stone），一個在亞伯拉罕宗教（猶太-基督-伊斯蘭教）中具有極重大意義的遺蹟：它被認為是上帝創造世界及第一個人類亞當的地方，也被認為是亞伯拉罕試圖獻祭其子以撒的地方。
我到耶路撒冷遊玩，猶太教和各種基督教教派的教堂和聖地都進去過。唯獨清真寺進不去，因為清真寺是排他的。所以，千百年來，普通的猶太人也無法進入到這個地方。
而對於以色列猶太人來說，每天看到金色圓頂，只會提醒他們一件事：猶太人的聖殿被摧毀，且不僅被摧毀，原址之上，還被別的宗教建造了宗教場所，並將自己排斥在外。
如何比喻？相當於把圓明園擺在市中心，每天提醒民族屈辱史。
但猶太聖殿和圓明園不一樣。圓明園雖然代表文明成就，但只是一個供皇族享樂的園林；猶太人聖殿則是猶太人最神聖的地方。
——公元前1,000年左右，猶太人在耶路撒冷建造了第一聖殿（所羅門聖殿）
——公元前6世紀，巴比倫攻下耶路撒冷，摧毀了第一聖殿
——上萬猶太人被擄往巴比倫，成為巴比倫囚虜
——巴比倫人沒有維持多久，就被波斯人取代。猶太人得以返鄉，建造了第二聖殿
——羅馬帝國崛起後，猶太人又落入羅馬帝國治下，公元1世紀時，猶太人反叛，被羅馬人打敗，第二聖殿被摧毀。猶太人遂被禁止在耶路撒冷定居
——公元7世紀，穆斯林打敗拜占庭帝國，征服了耶路撒冷，並在猶太人聖殿遺址上建造了岩石圓頂
——由此之後的數百年，耶路撒冷在穆斯林與基督教徒之間被爭奪、交替。猶太人始終被統治、被限制，無數人流離失所，寄居歐洲
——從中世紀到近代，是猶太人在歐洲的被迫害史，從無數的屠殺，到1492年西班牙驅逐猶太人，到納粹德國的猶太人大屠殺。歐洲猶太人幾乎被消滅殆盡
——1948年，猶太人得以在巴勒斯坦建國。歐洲人迫害猶太人，利用殖民主義的尾巴，幫助猶太人建立了自己的國家，並從此引發了猶太人與阿拉伯人的矛盾
——1967年，以色列與埃及、敘利亞、約旦等周邊阿拉伯國家發生戰爭，最終以以色列大勝告終，並反擊擴大了領土。迄今，以色列仍然控制着約旦河西岸、耶路撒冷舊城、戈蘭高地
——聯合國/國際社會一直要求以色列退回其所佔領的土地——畢竟這成為了二戰後改變領土的一個負面典例。但也許是歐洲人/白人對猶太人的歷史虧欠太多，此事一直被放着。猶太人所佔土地，也就漸漸變成了既成事實
——從經受的規則被破壞，到反制，到反過來破壞規則（改變領土現狀），以色列猶太人終於學到了一條規則：叢林法則——一個在人類歷史長河99%的時間裏主導生存的基本原則
——接下來的幾十年，以色列猶太人不斷通過定居的方式佔領西岸和戈蘭土地，把軍事佔領做實，發展到現在，「兩國方案」因為要牽扯太多的人口與財產遷移，實際已不可能。這就是「温水煮青蛙」、「生米煮成熟飯」
許多人指着國際法說，我對這塊土地擁有主權。它屬於我。
這是二戰之後的秩序。二戰之前，人類社會沒有這樣的秩序。沒有誰有「權」擁有一片土地。你看中這片土地，就武力拿下。拿下了就是你的。句號。
這就是二戰及以前的國際秩序。
日本看上了中國的國土，就侵略、佔領。武力說話，勝者為王。有本事，你就奪回去。沒有本事，那就是我的。這就是當時的遊戲規則。
東京審判，說日本人有罪。日本人說，歐洲列強不都是這麼幹的麼。這不就是遊戲規則麼。
確實是當時的遊戲規則。只是二戰後，新的遊戲規則出現了：「主權的神聖，領土的完整」，戰爭不再被作為解決爭端的工具。全球格局似乎突然被定格，瞬間停止。
只不過這時的全球格局，很多是歐洲殖民主義的產物：國家和領土怎麼劃分，都是歐洲列強瓜分的結果，本身很可能不合理，沒有考慮各民族與社群與土地的關係，以及各民族的意志。
歐洲人到處侵略，隨意搶佔國土，殺戮百姓，圈定發給。等他們打完了，說，哎，這就是新的國際規則啊，以後不能調整了哦。
——即便劃得不合理，也得一成不變。說這是最新的國際規則。「國際法」。
俄烏戰爭裏，俄羅斯人對這套規則是不認可的：他們把歷史追溯到二戰前去理論自己對烏克蘭的領土主張。
而以色列猶太人看得更清楚：生存體驗告訴他們，哪來什麼法律、規則，純粹都是「放屁」。世間只有一條規則，就是叢林法則，弱肉強食，勝者為王，武力說話。我有本事佔了，就是我的。
這就是以色列政府和非法定居者們每天在西岸乾的。
對於加沙地帶，只要威脅到以色列的生存，他們可以毫不猶豫地轟炸、驅逐。
猶太人是二戰最大的受害者，幾乎被納粹德國盡數毀滅。但歷史的悖論是：沒有納粹德國，猶太人就看不到建國希望，更不可能把耶路撒冷舊城劃歸自己治下。
納粹德國和二戰是破壞人類基本規則底線的。歷史有兩種發展可能：
第一種可能：猶太人吃盡了其中的苦頭，有了自己的國家後，帶頭遵守新世紀的國際法，成為國際社會、國際秩序的推動者、維護者。
第二種可能：猶太人吃盡了其中的苦頭，看破世間真相，認為什麼法律和秩序都是空談：只有擁有了強大的武力實力，不受規則束縛，才能最大受益。
——看中的土地，佔了就是你的；
——遇到你不喜歡的人，就趕跑；
——不跑的，就把他們炸死。（哪來這麼多廢話。句號）
回到白人殖民者開拓北美，殺戮印第安人的年代，以上邏輯不是理所當然的麼。
人類二十萬年歷史長河裏，在99%的時候，大概都是成立的吧。
只不過放在21世紀，有點和當今的國際秩序格格不入而已。
以色列猶太人活在一個「前現代」社會。也許不是他們野蠻，而是社會進步了，而他們被定格在兩千年前。
感慨：兩千多年的受害者，也許因為所遭受暴力的後遺症，變成了今日的規則改變者、破壞者與加害者，在這個世界上傳遞負能量。
但出來混，總是要還的。
歷史總在以意想不到的方式，決定着我們的未來的歷史。
（未完待續）
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