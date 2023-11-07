美國不懂待客之道？　一邊邀請中國參會　一邊操弄香港台灣議題

《人民日報》最近發表署名為「鐘聲」的評論文章，《推動中美關係真正穩下來、好起來》。文章說，「中美關係健康穩定發展不僅符合兩國和兩國人民根本利益，也是國際社會的共同期待。雙方應堅持相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，在重返兩國元首峇里島會晤共識基礎上，推動中美關係止跌企穩，儘快回到健康穩定發展軌道。」

文章還說，「中方始終認為兩國應該是夥伴而不是對手，始終相信中美應該互利共贏而不是零和博弈，始終期待中美關係穩下來、好起來而不是滑向衝突對抗。中方始終認為，要跳出競爭對抗邏輯，照顧彼此利益和關切，尋求交流合作的最大公約數，畫出合作共贏的最大同心圓。」

在上述文章發布前，中國外辦主任兼外長王毅訪問美國，和拜登、布林肯、沙利文及國會的政要都見了面，為中方參加舊金山APEC峰會掃清障礙，提出了「重返峇里島 通往舊金山」等主張；根據央視新聞消息，國務院副總理、金融委辦公室主任、中美經貿中方牽頭人何立峰將於11月8日至12日訪問美國。

另外，美國商務部10月6日再將42家中國公司列入出口管制「實體清單」，這42家中企被指控在2023年3月1日之後，向與俄羅斯軍方有關的進口商供應原產美國的集成電路。我們看到，和之前美國製裁時中方旋即對等制裁不同，針對美方制裁，中方雖有口頭批評，但是並沒有發起對等反擊。

再者，在香港特首參加APEC會議問題上，美方也沒有解除對李家超的制裁。為解決香港參會問題，雖然美方最後發了邀請，特首卻只能「由於日程事宜」，由財政司司長陳茂波代為出席。這背後的交涉雖然外界無從得知，大概也能猜個差不多出來。

中美關係：美國總統拜登2023年10月27日在白宮會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（中國駐意大利大使賈桂德社交媒體X賬號）

可以說，為「讓中美關係真正穩下來，好起來」，中方最近一直在釋放善意，外界也都看到了中國的努力。

美國方面，為爭取中國參加11月在舊金山召開的APEC，在過去半年內也在展現姿態。從六月份布林肯訪問中國開始，拜登已經先後安排了國務卿布林肯、財政部長耶倫、商務部長雷蒙多，總統氣候代表克里、參議院多數黨領袖舒默，以及加州州長紐森等六位要員訪問中國。不久前在北京召開的香會，美國也派了代表參加。

特別是舒默與紐森，大家普遍認為是代表拜登來送邀請函的。舒默以多數黨領袖和拜登密友的身份送，紐森以召開APEC會議所在州州長的身份送。為爭取中方參會，老拜登可說也是下足了功夫，費盡了心思。在普京因俄烏戰爭被制裁通緝無法參會的情況下，拜登特別需要中國參會，以彰顯美國在亞太的地位與影響力。

但另一方面，和中方竭盡誠意相比，美方的善意卻沒有那麼真誠。相反，美方最近仍然不斷在操弄香港、台灣問題。

在香港問題上，美國眾議院外交事務委員會亞太小組委員會主席金映玉等五名參眾兩院的國會議員提出了一項名為《香港制裁法》的法案。這項法案要求美國政府考慮制裁49名香港官員和法官。此法案在王毅訪美后立即提出，不僅給雙方正在「通往舊金山」的努力蒙上了一層陰影，還折射出美國兩黨政治的互相拆台掣肘。

美國政府售台無人機照片，美台軍售一直是影響中美關係的一大障礙。（U.S. AIR FORCE）

雖然這個時候國會議員站出來「搞事」並不盡然是為了針對中國，更像是針對白宮，給民主黨拜登政府添堵，但是此舉也顯示出美國政治社會反中情緒之濃厚，霸權思維根深蒂固，特別因為美國又進入了選舉周期，華盛頓對華關係是否穩定，仍然面臨極大不確定性。

在台灣問題上，美國做得更過分。拜登政府最近批准提供台灣8000萬美元軍事援助，以強化台灣防衛能力。8000萬美元雖然不多，連買一架FA16戰機都不夠，但這是美國40年來首次自掏腰包用納稅人的錢軍援台灣，意義非比尋常。

之前，美國對台售武，都是台灣花納稅人的錢購買美國武器，台灣也知道買那些二手武器沒什麼用，但為了交保護費，買個安心，只能買。這次是40年來第一次，美國自己掏腰包主動援助給台灣，而且這還只是美方法案規定的100億美元援助計劃中的第一步。

台灣問題是中美關係的政治基礎，中方的態度，美國完全清楚。但是自特朗普以來，美國不斷出台涉台法案，踩踏中方設置的紅線，在台灣問題上早已掏空了一中政策，佩洛西在拜登任內還歷史性訪問了台灣，這些記錄都不可能從記錄中抹去。

最近拜登一邊邀請中國到舊金山參會，一邊還在香港、台灣問題上搞事情，這種行為邏輯哪裏有待客的誠意？他難道吃準了中國一定會參會？不管怎樣，這樣做都太不地道了。