王毅訪美為習拜會鋪路？中美關係改善已不是誰妥協誰退讓的邏輯
當地時間10月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在華盛頓會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）10月27日將在白宮附近的布萊爾國賓館與王毅舉行會談。王毅訪美，被認為是中國國家主席習近平將赴美出席APEC的積極信號。
此前10月25日，王毅在北京會見加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）時說，「州長先生此次中國之行可謂是一次夯實基礎、播撒希望、開闢未來的破冰之旅」。「破冰」一詞的分量相當重，有預示中美關係告別寒冷之意。
10月24日，美中關係全國委員會在紐約舉行2023年度頒獎晚宴，中國駐美大使謝鋒說，下階段中美還有一系列高層交往，希望美方同中方相向而行，管控消極因素，推進積極議程，爭取中美關係重回正軌、行穩致遠。
種種跡象都表明中美關係迎來了一定程度的緩和，為兩國元首會晤提供了可能。
人們普遍關心本輪中美關係改善是如何做到的？中美之間可見的明面共識，無非是兩國開放一些航班、成立經濟工作組等，這些都是微末的。表面上是兩國官員互訪頻繁，私下中美兩國達成了何種妥協和交易？
在筆者看來，本輪中美關係緩和，不是中美誰讓步了誰妥協了，現如今中美能夠做到維持互相尊重就已經很不容易了。
美國內閣官員不斷訪問中國，製造了美國積極尋求改善中美關係的局面。美國作為本屆APEC峰會東道主，如果沒能邀請中國領導人出席，對美國來說是沒面子的，對拜登來說也是失敗的。
同樣中國事實上是願意派出領導人出席APEC的，畢竟中國是亞太大國，影響力是存在的。中國領導人出席APEC，對亞太格局的考量是大於對中美關係的考量的。
在美國這個東道主適度展示友好後，中國作為關鍵參會方不會讓中美關係成為掣肘中國外交佈局的障礙。中國不可能因為中美關係不睦，就不參加在美國舉辦的對中國很重要的國際峰會。因此本輪中美關係改善不是妥協退讓的遊戲，而是一個適度和平共處的問題。
現如今積極參加2024年總統選舉的拜登，其執政已經進入了垃圾時間。中美領導人會見已經沒有什麼真正可以達成的共識。中國領導人參加APEC，更大意義上是中國亞太佈局的需要，和中美關係是否改善，關係都不是特別大。
當然，適度緩和的中美關係，能夠為中國領導人赴美參會提供良好的氛圍，如果中美領導人的會面能夠助力中美關係在美國大選期間平穩度過，就再好不過了。