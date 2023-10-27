王毅訪美為習拜會鋪路？中美關係改善已不是誰妥協誰退讓的邏輯

當地時間10月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在華盛頓會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）10月27日將在白宮附近的布萊爾國賓館與王毅舉行會談。王毅訪美，被認為是中國國家主席習近平將赴美出席APEC的積極信號。



此前10月25日，王毅在北京會見加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）時說，「州長先生此次中國之行可謂是一次夯實基礎、播撒希望、開闢未來的破冰之旅」。「破冰」一詞的分量相當重，有預示中美關係告別寒冷之意。

10月24日，美中關係全國委員會在紐約舉行2023年度頒獎晚宴，中國駐美大使謝鋒說，下階段中美還有一系列高層交往，希望美方同中方相向而行，管控消極因素，推進積極議程，爭取中美關係重回正軌、行穩致遠。

中國國家主席習近平接見了訪華的加州州長紐瑟姆，紐瑟姆同習近平見面時平排而坐，與早前布林肯訪華的情況不同。（加州州長辦公室）

種種跡象都表明中美關係迎來了一定程度的緩和，為兩國元首會晤提供了可能。

人們普遍關心本輪中美關係改善是如何做到的？中美之間可見的明面共識，無非是兩國開放一些航班、成立經濟工作組等，這些都是微末的。表面上是兩國官員互訪頻繁，私下中美兩國達成了何種妥協和交易？

在筆者看來，本輪中美關係緩和，不是中美誰讓步了誰妥協了，現如今中美能夠做到維持互相尊重就已經很不容易了。

美國內閣官員不斷訪問中國，製造了美國積極尋求改善中美關係的局面。美國作為本屆APEC峰會東道主，如果沒能邀請中國領導人出席，對美國來說是沒面子的，對拜登來說也是失敗的。

中美關係：圖為2023年10月26日，美國國務卿布林肯在位於美國華盛頓的國務院會見中國外交部長王毅。（Reuters）

同樣中國事實上是願意派出領導人出席APEC的，畢竟中國是亞太大國，影響力是存在的。中國領導人出席APEC，對亞太格局的考量是大於對中美關係的考量的。

在美國這個東道主適度展示友好後，中國作為關鍵參會方不會讓中美關係成為掣肘中國外交佈局的障礙。中國不可能因為中美關係不睦，就不參加在美國舉辦的對中國很重要的國際峰會。因此本輪中美關係改善不是妥協退讓的遊戲，而是一個適度和平共處的問題。

現如今積極參加2024年總統選舉的拜登，其執政已經進入了垃圾時間。中美領導人會見已經沒有什麼真正可以達成的共識。中國領導人參加APEC，更大意義上是中國亞太佈局的需要，和中美關係是否改善，關係都不是特別大。

當然，適度緩和的中美關係，能夠為中國領導人赴美參會提供良好的氛圍，如果中美領導人的會面能夠助力中美關係在美國大選期間平穩度過，就再好不過了。