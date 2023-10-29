王毅訪美3大細節：三藩市成中美共同關鍵詞　一系列高層來往在望

中國外長王毅10月26日至28日訪問美國。內媒29日稱，王毅訪美有3個細節，包括「三藩市」成為中美雙方的共同關鍵詞。美媒28日稱，美國和中國官員原則上同意美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平11月會晤。



《澎湃新聞》29日稱，王毅訪美行程有3個細節值得關注，分別是雙方的共同關鍵詞是「三藩市」、官員透過同步翻譯耳機交流、以及後續有高層來往。

報道指，王毅訪美的3場活動中都提及關鍵詞「三藩市」。他27日與拜登在白宮會面，稱此次訪美目的就是同美方溝通，切實落實兩國元首重要共識，在重返峇里島（Bali）基礎上，面向三藩市，推動中美關係止跌啟穩，盡快回到健康穩定發展軌道。

中美關係：美國總統拜登2023年10月27日在白宮會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。圖為中國駐意大利大使賈桂德社交媒體X賬號發布王毅與拜登會面的照片。（中國駐意大利大使賈桂德社交媒體X賬號）

《澎湃新聞》指王毅與美國官員會面期間，官員透過同步翻譯耳機交流。過往則用「交傳翻譯」，即翻譯員在場待講者完成發言後再翻譯的方式。在此次王毅訪問美國的3場活動中，只有與拜登會面時雙方有翻譯在場，另外兩場活動，雙方桌上均擺放着同步翻譯耳機。報道認為這顯示雙方都希望在有限時間內盡可能地就更廣泛的話題深入溝通。

在後續高層來往方面，報道指，王毅此訪將延續中美雙方高層互動的頻率，中國駐美大使謝鋒24日說，下階段中美還有一系列高層來往。中國外交部28日稱，中美雙方近日會分別舉行中美海洋事務磋商、中美軍控和防擴散磋商、中美外交政策磋商、中美殘疾人事務協調會並探討簽署殘疾人事務合作諒解備忘錄。

彭博社28日引述一名美國官員稱，美國和中國官員原則上同意拜登和習近平11月會面，但雙方仍須對安排作最終確定。