APEC中美峰會：細節裏都是政治

今年亞太經合組織（APEC）三藩市峰會，中國外交部宣佈的消息是「應美國總統拜登邀請，國家主席習近平於11月14日至17日赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。」

相比之下，去年APEC峰會，中國外交部宣佈的消息是「應泰王國總理巴育邀請，國家主席習近平於11月17日至19日赴泰國曼谷出席亞太經合組織第二十九次領導人非正式會議並對泰國進行訪問。與會期間還將應約同法國總統馬克龍、美國總統拜登、塞內加爾總統塞勒、阿根廷總統費爾南德斯等多國領導人舉行雙邊會見。」

差異非常明顯！

今年發布的消息，首先是中美元首會晤，其次才是「同時應邀出席」APEC峰會，兩個會孰輕孰重，看順序一清二楚。

而且，今年公布的消息，沒有和其他國家領導人舉行會面的內容，而我們知道，以中國目前的國際影響力和在APEC的關注度，不可能在此期間不舉行其他領導人會晤。別的不說，消息人士說，日本內閣特別顧問、國家安全保障局長秋葉剛男日前訪問中國並與中國外辦主任會面，就是為雙邊領導人會晤做溝通。

美國財政部長耶倫在三藩市歡迎中共中央政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰，兩人將進行為期2天的會談。圖為2023年11月9日兩人聯同各自代表團進行雙邊會議。（Reuters）

把中美元首會晤放到第一位，而且在官方消息面只發布中美元首會晤消息，由此即可見中方對此次中美元首會晤的重視、對改善中美關係的重視。

相對而言，去年發布的APEC峰會消息，首先是參加APEC峰會，然後才是對泰國進行訪問。而且在正式宣佈消息時，還同時宣佈了與其他四個國家領導人會見的消息（去年是參加G20峰會和APEC峰會的消息同時宣佈）。

特別有意思的是，去年外交部宣佈消息，還特別把與拜登會見放到了與四國領導人會見消息的第二個，其實大家都知道，塞內加爾和阿根廷沒誰關注，當時真正的重頭戲是和拜登在峇里島會面，消除佩洛西訪台引發的對抗局勢並為中美關係開闢出路，但是由於當時中美關係的對峙狀態和雙方民間氛圍，即便是拜登這個全球頭號大國的總統也只能讓他屈居第二，排在了法國總統馬克龍之後。

中美關係：2022年11月14日，習近平和拜登同峇里島會面。（Reuters）

其實那次雙方在峇里島會面的意義是非常重要的，拜登在那次會面中做出了「五不四無意」承諾，即：不尋求與中方發生「新冷戰」，不會拉攏盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」「一中一台」，無意同中國發生衝突，美方也無意尋求同中國「脱鈎」，無意遏制中方經濟繁榮，無意打壓中國。

這是拜登此前「四不一無意」承諾的加碼，經過那次峇里島會面，中美關係終於翻過了佩洛西訪台造成的衝擊，為走向未來指明瞭方向。

如果沒有發生氣球事件，人們現在看到的中美在今年後半年的熱絡局面，應該早在上半年就上演了，可惜因為突然發生了氣球事件，美國不僅射落了中國氣球，而且從白宮到軍方到媒體大肆炒作為間諜氣球，嚴重傷害了雙邊關係，惡化了雙方關係改善的氛圍，導致這股暖流晚到了近半年時間。

這就是為什麼這次會晤前，中國外交部長王毅訪美時一直強調要先「重返峇里島」，才能「通往三藩市」的原因。中美必須先把氣球事件這一頁翻過去，回到雙方去年在峇里島達成的共識，才有今年的會晤和參會。