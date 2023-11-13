APEC峰會｜陳茂波出席美財長主持非正式會議　商疫後政府財政

財政司司長陳茂波於三藩市時間昨日（12日）。在當地出席由美國財長耶倫主持的亞太區經濟合作組織（APEC）財政部長非正式會議，內容主要涉及當前各經濟體的財政政策和相關議題，包括疫後政府財政、財政姿態、借貸比率，及上升中的債務償還開支；並討論在必要的經常開支持續增加下，如何更有效投放資源在能源轉型、科研、教育和基礎建設等領域；及人口結構變動對財政的影響等。



陳茂波在非正式會議上發言時表示，香港在「一國兩制」下，保持制度和區位優勢，財政狀況穩健、金融穩定、政府借貸佔本地生產總值比例低，正利用財政政策推動經濟和重點產業的發展；而香港作為區内的國際金融中心，是高增值的籌融資和專業服務平台，能為區内的綠色轉型、基礎建設等項目的資金融通、項目管理、風險分散及提升潛在回報提供高效配對。

及後，陳茂波與多個參與財長會議的經濟體代表會面，包括新加坡總理公署部長兼財政部和國家發展部第二部長英蘭妮，及文萊首相府部長兼財政與經濟部第二部長劉光明博士，就雙邊經濟、金融和社會的最新發展交換意見。雙方均表示期待深化兩地的金融和經貿交流合作。