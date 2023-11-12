三藩市藉APEC峰會扭轉形象？「清走」遊民毒蟲　小販也成打擊對象

亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議11月中在美國三藩市舉行，這是自1945年聯合國憲章簽署儀式後，三藩市睽違78年再辦如此大型的世界領袖聚會，當地更在峰會前夕「洗太平地」，希望扭轉「走下坡」的城市形象，包括清走無居所遊民的帳篷、把遊民轉移至室內，又打擊無牌小販、吸毒者。



美媒10日報道，這次峰會成為三藩市扭轉「曾經輝煌但正走下坡」形象的機會，市政府正美化街道、清除塗鴉與把無居所遊民轉移至室內。

三藩市一方面是多間科企總部的所在地，但另一方面城市內又有很多無家可歸者，城市街道兩旁成為他們的營地。

報道稱，對比三藩市經常出現犯罪、無家者的新聞，市長布里德（London Breed）表明希望峰會訪客回國時能夠留下對三藩市「安全、充滿活力和對商業開放」的印象。這次峰會及其系列活動預計會吸引約2萬名訪客。

《紐約郵報》10日指，在市中心的吸毒者、毒販、無家者在這星期都「神奇」消失，隨着政府籌辦APEC峰會，他們被轉移到城市的其他區域，居民指警方會清走無家者的帳篷，周邊也出現更多警員。

居民認為這並非可以解決問題的方法，「當APEC峰會完結，出現的警員又會減少，那些帳篷也會回來，慢慢地出現，我們需要的是永久解決的方案。」

無家可歸者聯盟（Coalition on Homelessness）行政總監Jennifer Friedenbach指出，「外面很艱難…… 人們都想離開街頭，但並沒有足以給所有人的（庇護所）名額。」

在三藩市的美化行動中，無牌小販如售賣熱狗的攤販也成為打擊對象，政府指它們會帶來衞生問題，但《三藩市紀事報》（San Francisco Chronicle）指，一些批評者質疑城市針對小商販，而不是應對更迫切的衞生議題，例如是芬太尼危機。