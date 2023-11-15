從無差別轟炸到無差別巷戰　以色列就是要加沙屠城

據CNN的報導，在以色列總理內塔尼亞胡稱將「無限期地」對加沙地帶承擔「全面安全責任」後，當地時間11月7日，美國隨即發出警告，稱以色列軍隊重新佔領加沙是不利的，對以色列不利，也對以色列人民不利。但以色列常駐聯合國代表埃丹（Gilad Erdan）稱，以色列無意佔領加沙，但將「採取一切必要手段」消滅哈馬斯。10日，以色列國防部長加蘭特表達了以色列加沙軍事行動的終極目標，即在加沙地區建立一個「全新的安全環境」，結束以色列對該地區的代管，並使人們恢復正常且安全的生活。



從美、以的政府表態就可以看出，美國與以色列的發言是相互矛盾的：美國警告以色列不要佔領加沙，而以色列則直接快進到「結束以色列對該地區的代管」。其實話下之意味着以色列最終將佔領加沙。以色列的發言中更未提及未來加沙的居民是巴勒斯坦人還是以色列人，也沒有提及何時結束代管的時間。而且一旦最終將佔領加沙，再想讓以色列吐出來顯然不現實。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）日前曾表示，以軍正在對巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）實施重大打擊，以方已全面包圍加沙城，並將加沙地帶一分為二。以色列官方的口吻一直是打擊被他們強行定義為恐怖組織的哈馬斯，表面上將加沙地區一分為二似乎是準備對哈馬斯進行清剿。進入清剿，就意味着進入了殘酷的巷戰。

從以色列官方的口吻，似乎是準備對哈馬斯進行清剿。進入清剿，就意味着進入了殘酷的巷戰。(Reuters)

哈馬斯不同於其他武裝組織，它實際上是加沙地區的巴勒斯坦民眾自發組織的民間抵抗組織，以色列很難區分哪些是平民，哪些是哈馬斯武裝人員。誰都無法保證街邊路過的巴勒斯坦人的手裡會突然掏出一個手榴彈，或者在民房裡發射出一枚火箭彈。而且加沙地區被哈馬斯經營多年，在底下構築了大量的網道，地上由於加沙地區人員居住密集，建築物密度很大，十分適合當作巷戰的掩體。

在今年年初的俄烏戰場上，雙方在爭奪巴赫穆特地區時展開了激烈的巷戰，士兵平均存活時間不超過4小時，在數月的時間裏，雙方共陣亡超過15萬人，可見巷戰的殘酷。

目前以色列已經包圍分割了加沙城，準備進城清剿哈馬斯，為何面對即將到來的殘酷巷戰，以色列政府還可以如此的淡定從容？原因就在於以色列壓根就打算去打巷戰，也沒打算去區分哪些是平民，哪些是哈馬斯。從之前以軍的無差別轟炸中就能夠看出，以色列的目的只有一個，那就是通過無差別轟炸和大規模屠殺造成整個加沙地區的巴勒斯坦人的恐慌，最終將加沙地區的230多萬巴勒斯坦人徹底趕走。

目前仍留在加沙的巴勒斯坦人，在以軍眼中自然是抵抗以色列的哈馬斯，恐或有機會遭到屠殺或無差別打擊。(Reuters)

根據聯合國難民機構最新的調查資料顯示，由於巴以衝突的影響，目前有超過100萬名巴勒斯坦難民逃離了加沙地區。歐盟已經發出警告，預計將有42萬人的加沙難民湧入歐洲，並且數量會持續上升。從以軍的手段就能夠看出，以色列打算將加沙地區的民眾趕走，而留下來不走的，在以軍眼裡自然是抵抗以色列的哈馬斯。到時候以色列就可以來個甕中屠殺，無差別打擊。

根據最新消息，以軍先頭部隊還安排了推土機——是美國卡特彼勒公司生產的D9R裝甲推土機。D9R裝甲推土機由於外表像個大熊，這是世界上最重、防護能力最強的裝甲推土機之一。長約8米，高達4米，寬4.5米，重達62噸，比一般主戰坦克還重。D9R裝甲推土機加裝有15噸的附加裝甲和網格防護圍裙，能夠有效防護火箭筒、地雷、炸彈的襲擊，並且該推土機還配備了機槍和榴彈發射器，可謂攻防一體。以色列軍隊 在用推土機+大炮打巷戰。以色列軍隊就是想推平加沙，這樣一來，哈馬斯武裝人員隱藏在廢墟管道中，根本不足為慮。

按照以色列的盤算，那些不願意逃離家園的巴勒斯坦居民，連人帶自己的房屋被推土機直接推走，然後掩埋。而以色列則在白骨累累的巴勒斯坦民眾身上重建加沙地區，不過居民卻換成了猶太人。不禁要問，如此，加沙這樣的大規模屠殺，難道還不是種族滅絕嗎？