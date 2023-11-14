Netflix以巴主題劇集《高牆邊的混亂》　以色列製作人命喪加沙

Netflix影集《高牆邊的混亂》（Fauda）用以色列與巴勒斯坦的緊張關係與衝突作為主題，劇組11月12日證實，其以色列執行製作人梅厄（Matan Meir）11日在加沙地帶（Gaza Strip）戰死。



以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日爆發新一輪衝突，38歲的梅厄加入以軍，參與戰鬥。他11月11日與另外4名軍人在加沙地帶的一次爆炸中喪生。

《每日鏡報》（Daily Mirror）11月12日引述《以色列時報》（The Times of Israel）稱，梅厄與另外4名軍人事發時身處拜特哈嫩（Beit Hanoun）一座清真寺附近的地下隧道外，哈馬斯設下陷阱，將他們炸死。

《高牆邊的混亂》社交媒體X（前稱Twitter）賬號12日公布梅厄的死訊，形容他是劇組不可或缺的一員，演員和工作人​​員因失去他而心碎。

這個Netflix影集的故事講述一名退休的頂尖以色列特務重操舊業，追緝以為早就死在自己手下的巴勒斯坦武裝份子，引發一連串混亂事件。

延伸閱讀：以巴衝突｜Angelina Jolie撐加沙 影帝爸爸尊威斥無知