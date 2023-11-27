封控中緬邊境已足夠，解放軍沒必要越境打擊

解放軍南部戰區11月25日宣佈開始在中緬邊境中方一側舉行實戰化演訓，並稱軍方時刻做好應對各類突發情況準備。由於解放軍未宣佈演訓將持續多久，也未宣佈參演部隊的人數，引發各方猜測。有輿論猜測解放軍演習期間可能會實施越境打擊敵對集團的行動。

在筆者看來，解放軍實戰化演訓並非為了越境打擊。

近來緬甸北部清繳電信詐騙活動和內戰同時上演。10月份以來，緬北民族地方武裝打着清掃電信詐騙的名義發起武裝進攻，既攻打緬甸軍政府支持的武裝，也攻打緬甸軍政府的軍事據點。如今數萬涉電信詐騙的中國籍人員被移交中方後，反詐已經進入尾聲，緬北戰事有可能驟然升級。交戰各方有了放開手腳的空間。

解放軍2015年和2017年曾在中緬邊境中方一側軍演，當時都伴隨有緬北內戰升級的緊張事態。此次解放軍軍演，是中方預判緬北內戰可能升級的信號。

緬甸北部爆軍事衝突，2023年11月23日，在靠近中國邊境，多輛往來中國的貨車遭燒毀（Reuters）

而與2015年和2017年不同的是，2015年當時緬甸戰機和流彈多次越境，緬方炮彈落入中方境內造成人員傷亡，隨後解放軍開始實彈軍演封控邊境。2017年在緬北民族地方武裝與緬甸政府軍發生激烈交火，炮彈多次落入中國境內後，解放軍開始演習。此次緬北各方正在交戰，但還未有炮彈落入中方境內的事態。

解放軍目前已經開始軍事演習，說明中方預判戰事即將升級，更慘烈的戰事將拉開。解放軍此次提前行動並不是為了越境打擊，而是提前防備。既防止緬北各武裝將仗達到中國境內，也通過封控邊境，避免緬北流民無序湧入中國造成社會不穩狀態。

此次緬北清繳電信詐騙以來，的確發生中國人被害和中國人利益受損事件。比如在流傳甚廣的1020事件中，60多（也有說70多）名中國人在明學昌家族控制的卧虎山莊電詐園區被掃射。在解放軍南部戰區演訓的前一天11月24日，一支從中國進入緬甸的貨車車隊在緬北遇襲，百多輛貨車被燒燬。

圖為緬甸果敢老街市況。（緬甸中文網）

但是緬北各方還未發展到敢於公開同中國敵對的地步。在反詐問題上，中方多次交涉後，緬北各詐騙家族集團覆滅，離不開緬北民族地方武裝和緬甸軍政府的努力。中國貨車被燒燬後，緬甸軍政府和緬北民族地方武裝均否認是他們所為。這中間有對中國的深深忌憚。

在面對美西方的民主施壓時，緬甸軍政府離不開中國的支持。盤踞緬北的各武裝離不開來自中國供應的電力等基礎設施。中國捍衛自身利益的手段是多樣的。當年湄公河慘案發生後，中國可以採取行動抓捕緬甸籍毒梟糯康歸案。今天緬北事態雖有損中國人利益，但還遠未到出動軍方越境打擊的地步。

無論是出於尊重緬甸主權的考慮，還是考慮到緬北內戰事態的複雜性，解放軍越境打擊的可能性都較低。此次演習，更大意義上是威懾，在緬北戰事日趨升級的形勢下樹立一道邊境保護屏障。