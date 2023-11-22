中國夾在緬北衝突帶　北京會出手介入內亂嗎？

在緬甸北部撣邦境內的果敢地區，民族武裝組織「三兄弟聯盟」10月27日以清剿電詐、推翻緬甸軍政府為號召而發起聯合軍事行動，至今佔領緬甸東北方的多個城鎮與軍營，並控制通往中國的多條重要貿易路線。



地處金三角的緬北地區因其特殊的歷史、政治、地理原因，獨立於緬甸政府管控之外，長期處於武裝割據局面。這場持續近一個月的衝突被視為緬甸軍政府自2021年政變奪權以來面臨最大的軍事挑戰。

據報道，緬北衝突已造成至少20萬人逃離家園。緬甸代總統敏瑞警告，軍方和北部少數民族地方武裝組織目前爆發的嚴重衝突若處理不力，國家可能四分五裂，足以顯見局勢之嚴峻。

中國與緬甸山水相連，邊境線長達2000公里。緬北任何一場衝突都衝擊中國。這次局面更為複雜，因為它牽涉中國政府要狠打的目標——盤踞在中緬邊境的電信詐騙犯罪團夥，同時也對中國維護地區穩定的立場構成挑戰。

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緬甸2021年發生軍事政變，推翻昂山素姬領導的民選政府之後，中國是少數與敏昂萊領導的緬甸軍政府打交道的國家。北京至今都未將那場軍事政變形容為「政變」。

與此同時，「三兄弟聯盟」中的果敢同盟軍是漢族後裔，也與中國方面有聯繫。中國緬甸研究學者王士錄曾撰文指出，果敢族的華僑華人，事實上是緬甸華僑、華人中的「雲南幫」。

西方媒體：中國默許緬北民族武裝組織的軍事行動

中國與對峙的兩方，軍政府和民族武裝組織都有互動，本可作為牽制力量，但這次卻未阻止緬北民族武裝組織在中緬邊境附近推進。BBC中文網報道稱，這或許是因北京對軍政府針對撣邦氾濫的詐騙園區問題不作為而感到失望。三兄弟聯盟則稱他們的目標之一是掃蕩緬北詐騙園區。

在緬甸果敢自治區老街市有100多位越南籍人士上街遊行求救。據稱，他們是被騙前往緬甸從事電信詐騙活動的，但因緬北戰事爆發，被困在老街市無法回家。（越南中文網）

中國警方在國外沒有執法權，只能靠緬甸方面抓捕，三兄弟聯盟要剷除詐騙園區的目標正好與北京一致，這個目標也在中國國內得到輿論大力支持。緬北詐騙集團之一的首腦明學昌畏罪自殺，以及其子女三人緝捕到案並移交給中國公安的消息傳回中國後，網民紛紛拍手叫好。

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華盛頓智庫美國和平研究所(USIP)緬甸研究主任簡森·塔沃爾（Jason Tower）在接受自由亞洲電臺訪問時更直白地說，三兄弟聯盟能快速攻佔緬北，背後有中國的支援。

塔沃爾稱，北京在過去半年來對緬甸軍政權感到不滿，軍政權不僅沒有和中國達成經濟協議，在打擊詐騙、人口販賣等問題上也沒有有效應對，而中國人又經常是這些跨國犯罪的受害者，因此中國才會默許三兄弟聯盟的軍事行動。

相關西方媒體的報道和學者的分析，難有確鑿證據論證，而中國官方對緬北局勢的一貫公開立場是，勸和促談、停火止戰，通過對話協商解決分歧，避免事態升級。

緬媒：仰光發生反華示威 顯示軍政府對北京不滿

中國沒有對緬甸民間武裝組織發揮牽制作用，相信已有損北京與緬甸軍政府之間的關係。

緬甸媒體《伊洛瓦底報》（The Irrawaddy）星期一（20日）報道，緬甸政權支援的民族主義者星期天（19日）在仰光市政廳和中國駐緬甸使館外示威，抗議中國政府支援民族武裝組織在撣邦重創緬甸政府軍，指責「中國干預緬甸內政」。

中緬關係走向受矚。（VCG）

示威者還稱，北京售賣武器給民族武裝組織，有指中國以不可思議的超低價，向緬北少數民族武裝組織之一的克欽獨立軍購買稀土元素。

報道說，星期天的抗議活動極不尋常，因為這是第一次有示威者在緬甸軍政府批准的抗議活動中，公開點名批評中國，而集會獲軍政府批准，顯示軍政府對中國很不滿，原因可能是中國未干預三兄弟聯盟的軍事行動。親軍政府的緬甸媒體機構也將軍政府被突襲的矛頭指向北京，指責北京支持三兄弟聯盟。

分析：穩定或操縱？ 北京面臨策略抉擇

分析人士說，對北京而言，這場危機突顯它對緬甸的策略面臨到關鍵抉擇。

美國之音報道，在夏威夷的亞太安全研究中心緬甸裔美國分析人士米米·溫恩·伯德（Miemie Winn Byrd）說，中國現在必須確定，是優先考慮地區穩定，還是對地區發揮影響力。

中緬邊境口岸。（視覺中國）

溫恩說，維持該地區的穩定符合中國的利益，包括中緬邊境穩定，以及中國在緬甸所有投資保持穩定。另一方面，北京也希望有一個由它「可操縱」的負責人，軍政府就比文職政府治理可讓中國獲取更多利益，但當下這場沖突突顯中國想要兩者兼具的矛盾。

溫恩說：「你可以操縱糟糕的治理，但這樣你就沒有穩定性，你在該地區投入的所有投資都將面臨風險。」

溫恩也認為，北京對緬甸少數民族武裝組織沒有那麼大的牽制能力，反倒是三兄弟聯盟聰明地利用北京要打擊地區犯罪團夥的安全利益考量，對政府軍發動突襲。

緬北爆發軍事衝突之後，中國公安部部長王小洪訪緬，會見緬甸國家管理委員會主席敏昂萊，雙方表示將加強合作，打擊電訊詐騙、網上賭博等問題。

中國公安部部長王小洪曾經訪緬，並於內比都會見緬甸國家管理委員會主席敏昂萊。（資料圖片）

對於中國政府派高官訪問緬甸並與軍政府保持密切接觸，溫恩認為，這事實上說明北京對緬甸軍政權控制和管理國家的能力漸失信心，因為種種跡象顯示，軍政府並未牢牢掌握緬甸。

她分析稱，因為腐敗和傷亡等原因，緬甸軍方目前正處於最虛弱的時期，三兄弟聯盟的軍事攻勢猶如打響第一槍，促使其他武裝組織跟隨，產生了一種壓倒性效果。

美國之音報道，位於泰國的智庫「緬甸戰略與政策研究所」11月12日發佈報告說，中國在撣邦的開發案總計投資約170億美元，現已落入果敢軍的控制下，約占中緬經濟走廊350億美元總投資額的五成，「雖然中國不滿緬北的權力傾軋，但因果敢軍打擊電詐有力，中國願意容忍短期的動盪」。

北京會不會介入緬甸內亂？

該智庫研判，中國應能忍受緬甸內部軍事衝突持續三個月，除非戰火延燒至首都內比都或若部分親西方的派系開始扮演主導角色，甚至美、俄外來勢力若想介入，都會讓中國出手，提早終止緬甸內部軍事衝突。

港媒評論文章則分析稱，中國外交原則是不干預他國內政。中國雖然不滿緬甸軍政府長期與果敢五大家族互相利用，致使果敢地區淪為國際電詐大本營，但如果與緬方交惡，傾向地方叛軍，只會逼使緬甸走向西方陣營，這絕對違反中國大戰略。

中國公安機關打擊緬北涉國內電信網絡詐欺犯罪取得顯著戰果。（公安部供圖）

中國央視新聞用戶端星期二（21日）報道，緬甸北部相關地方執法部門共向中國移交電信網路詐騙犯罪嫌疑人3萬1000名，其中幕後「金主」、組織頭目和骨幹有63名。

此外，果敢明氏家族也遭遇了滅頂之災。港媒文章認為，這是緬甸軍政府給中方的獻禮，回應中國表示希望兩國加強合作，打擊電訊詐騙等問題。

中緬關係跳脫不出雙方在政治、經濟等戰略利益方面的盤算與考量。緬甸是中國一帶一路倡議中的支點，是孟中印緬經濟走廊重要組成部分，更是中國在印度洋上牽制印度的重要據點。如果中國能夠打通緬甸臨近印度洋的航道，就能將中國產品或中東石油，繞過麻六甲海峽航道，直接運往中東及歐洲或中國。

一旦中緬經濟走廊建成，不僅緬甸經濟將獲得極大發展，破解緬甸東北山區和西部海地區的地理隔閡，而且中國也將獲得通向印度洋的經貿通道。（資料圖片）

中國是緬甸長期主要的交易夥伴和外資來源國，因為地緣因素，緬甸無論是民選政府還是軍政府掌權，都得維持跟中國的經貿合作，中國也因此能在緬甸耕耘經濟影響力。而中國因為戰略考量，也得借助緬甸的視窗，同周邊國家加強合作，以及突破戰略資源的限制。

清剿電詐引發緬甸內亂，不利中緬關係長期發展。在「勸和促談」的主導原則之下，中國可能會在軍政府和同盟軍之間發揮更大的調解人角色，推動緬甸局勢穩定下來，最終著眼於維護中國自身的地緣政治與經濟利益。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

