解放軍報：敦促緬北立即停火開展對話　堅決維護中緬邊境安全穩定

11月26日，中共中央軍委會的機關報《解放軍報》刊發文章，稱中方高度關注緬北有關衝突，敦促相關各方立即停火止戰，並會堅決維護中緬邊境安全穩定。



文章稱，中方始終堅持從戰略高度和長遠角度看待和發展中緬關係。近年來，中方同緬方密切溝通協調，切實加強邊境管控，為促進邊境地區經濟發展創造了良好條件。

文章稱，近期，緬甸北部數個地區爆發武裝衝突，造成人員傷亡，安全形勢複雜嚴峻。中方高度關注緬北有關衝突，敦促相關各方立即停火止戰，開展和平對話，避免事態升級。同時，中方還從人道主義出發，付出巨大努力，妥善安置並配合緬方救助避戰人員，積極協助第三國人員借道中國撤離。

文章提到，根據年度訓練計劃，中國人民解放軍南部戰區組織戰區陸軍部隊於11月25日起，在中緬邊境舉行實戰化演訓，旨在檢驗戰區部隊快速機動、邊境封控、火力打擊等作戰能力，時刻做好應對各類突發情況準備。

文章又稱，堅決捍衛國家主權、邊境穩定和人民生命財產安全，是人民軍隊的職責使命。此次在中緬邊境舉行的實戰化演訓，將進一步強化官兵的憂患意識、危機意識、使命意識，全面檢驗和提升管邊控邊能力。