很少有人就基辛格去世向拜登致唁電，為什麼習近平這樣做？

當地時間11月29日，美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）在康涅狄格州的家中去世，享年100歲。隨後美國各界及各國政要紛紛表達哀悼之情。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明稱「很少有人比亨利·基辛格更了解歷史，甚至很少有人比他更能塑造歷史。」美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說：「他是少有的由學者轉變為戰略家的人，他被廣泛譽為我們最有權勢和影響力的國務卿之一......在我的職業生涯中，我曾多次尋求他的地緣政治觀點，我們之間的交流總是發人深省。」

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）在記者會上稱：「這是一個巨大的損失......無論你是否在每個問題上都與他意見一致，毫無疑問，他影響了美國幾十年的外交決策，而且他肯定對美國在世界上的角色產生了影響。」美國總統拜登（Joe Biden）在基辛格去世第二天發聲明，指自己經常與基辛格出現意見分歧，雙方很多時候意見嚴重不合，但基辛格對戰略的專注顯然而見。拜登同時讚揚基辛格在離開政府後，繼續提供觀點及意見，協助幾代人進行最重要的外交政策討論。

1971年2月10日，美國總統尼克遜在白宮橢圓形辦公室的窗邊與基辛格交談。（Reuters）

從國務院五角大樓到白宮，基辛格備受讚譽，但顯然不總是被認同。尤其是拜登和白宮發言人的言論直接挑明瞭他們和基辛格意見有分歧。白宮生涯之後，基辛格以自己的名字成立一家商業諮詢公司，為國際大公司提供政治風險諮詢，因此基辛格被認為打開了中國的大門，也被批評靠中國生意賺錢，甚至被指責為「中國影響的代言人」。

基辛格當年效力於共和黨執政下的甘迺迪政府和尼克遜政府，他的好友多是共和黨人。在美國兩黨政治鬥爭已經白熱化的今天，民主黨出身的總統拜登對基辛格評價不會很高，是必然的。本屆美國政府不可能大張旗鼓為基辛格去世紀念哀悼。

就是這樣一位在美國毀譽參半的前政要的葬禮將以私人家庭儀式的形式舉行，隨後紐約市將舉行追悼會。

圖為美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2012年6月21日出席聖彼得堡國際經濟論壇。（Reuters）

國際社會對基辛格做出積極評價的政要也很多，值得注意的是和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）向基辛格遺孀致唁電不同，中國對基辛格的哀悼三管齊下。

中國國家主席習近平已就基辛格逝世向拜登總統致唁電，對基辛格博士逝世表示深切哀悼，向其家人表示慰問。中國總理李強向基辛格家人致唁電。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅向美國國務卿布林肯致唁電。向基辛格家人致唁電是人之常情，鑑於基辛格擔任過美國國務卿，向美國國務院致唁電也算外事慣例。但是向美國總統致唁電的做法是很少見的。

中國國家主席習近平7月20日在北京釣魚台國賓館會見訪華的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）（央視影片截圖）

在布林肯發表官方聲明後，拜登是不可能在基辛格去世一事上有更多國家層面的積極行動的。中國為什麼將對其的悼念上升為向美國總統致唁電的國喪高度？是為了提醒拜登政府，中國重視基辛格重視中美破冰合作？還是為了向美國各界彰顯中國不忘老朋友期待有人效仿基辛格？

也許有政要為卸任後的商業生涯鋪路願意效仿基辛格，但很顯然基辛格在美國已經過時。被中國親切稱為老朋友，已經是一個敏感的標籤，真正有遠見卓識的外交戰略人才為了避免被污名化，對其已經避之不及了。