基辛格逝世中俄等政要悼念　梅德韋傑夫：美國與西方已沒這樣的人

美國前國務卿、諾貝爾和平獎得主基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉）11月29日逝世，多國政要同日日發聲明悼念。俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）稱，美國與西方已沒這樣的人物。



中國國家主席習近平已就基辛格逝世向美國總統拜登（Joe Biden）致唁電，表示深切哀悼，向其家人表示慰問。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示深切哀悼，指基辛格是一位傑出外交家、睿智而有遠見的政治家，幾十年來享有當之無愧的權威。

梅德韋傑夫說，基辛格考慮到現實情況，而不僅是遵循美國的政策準則，美國政府和西方世界已沒這樣的人物。

圖為2023年11月14日美國務卿布林肯（Antony Blinken）主持亞太經合組織（APEC）21成員部長級會議並發表講話。（Reuters）

俄衛網30日稱，美國務卿布林肯（Antony Blinken）發聲明指：「基辛格實實在在地為所有在他之後擔任國務卿的人樹立標桿。」他表示，很少有人像基辛格那樣了解歷史，而比他更能影響歷史進程的人就更少。

曾隨美國前總統尼克遜（Richard Nixon）訪華、擔任過美國駐華大使的洛德（Winston Lord）表示：「世界失去了一位不知疲倦的和平倡導者。」

美國前總統小布殊（George W. Bush）稱，基辛格去世令美國失去在外交事務上最可靠、最獨特的聲音之一。他指妻子勞拉（Laura Bush）和他會懷念基辛格的智慧、魅力和幽默，會永遠感激其貢獻。

圖為美國第43任總統喬治布殊（小布殊）2004年2月7日在白宮接受媒體採訪。（Getty）

美前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在社交媒體上發文稱，「基辛格在美國歷史和世界上留下了不可磨滅的印記。」他說將永遠感激基辛格提供的建議和幫助。

美國參議員羅姆尼（Mitt Romney）向基辛格致敬，稱「一位偉大的人已經去世」。

基辛格的助手貝克（James A. Baker III）表示，「美國失去了一位重要的外交官。」他表示，作為國務卿和國家安全顧問，基辛格在1969至1977年美國外交的「幾乎所有重大問題上都發揮了關鍵作用」。貝克稱，基辛格擁有「卓越的智慧和敏銳的地緣政治本能」。

日本首相岸田文雄2023年11月16日在美國加州三藩市出席印太經濟框架（IPEF）領導人活動時發表講話。(REUTERS/Brittany Hosea- Small）

日本首相岸田文雄讚揚基辛格為地區和平與穩定作出重大貢獻，包括令中美外交關係正常化。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）形容基辛格是「一位偉大的政治家、學者和朋友」。他指對方的離開標誌着一個時代的結束，他令人敬畏的才智以及外交才能不僅塑造美國外交政策的進程，而且對全球舞台產生深遠影響。

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