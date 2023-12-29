CIA官員自曝在華情報網被摧毀　為什麼中國人卻高興不起來？

美媒《華爾街日報》12月26日援引多名現任和前任美國官員的消息報道稱，自2012年美國在中國的情報網絡遭到毀滅性打擊後，美國近十年來仍未能有效重建在華情報網絡。

美國媒體的報道並非無本之木，中國的確在近年加大了反間諜法普及，在捍衛國家安全上屢屢重拳出擊。在經常唱衰中國的美國媒體報道中，這一條暗示中國反間諜得力美國對華情報滲透失敗的新聞能夠出現本身就是難得的。

如果放在五年前，電影《厲害了我的國》上演，中國輿論充斥着經濟總量即將趕超美國的樂觀論調，來自美國媒體這樣類型的報道必然會引發中國人廣泛的共鳴，這一摧毀美國間諜網絡的事件大概率會成為「厲害了我的國」的附證素材。但是在當下，這種來自美媒的訊息在中國網路傳播時遭遇的卻是一片質疑。

大陸國家安全部指出，CIA總部這面大理石牆上的第一顆黑星，就與中國有關。（圖／取自大陸國安部官方微信公眾號）

在微博、微信、抖音等轉載該訊息的平台，讀者留言評論中有人質疑美國釋放煙霧彈掩護在華潛伏人員，認為這是美國的障眼法。也有人認為美國在華情報網不是被毀滅了反而是加強了。各種爭論中，讚中國唱衰美國的聲音反而非常少。中國輿論沒有形成圍繞中國重創美國情報網的歡騰。

這樣的反差局面和中國經濟形勢下行，整個社會氛圍很「喪」密不可分。即便是疫情已經結束，中國的經濟發展仍然沒有恢復到疫情之前的狀態。在經濟形勢好的時候，社會各階層都有相對應的獲得感，容易對國富民強有着強烈的共鳴。而在經濟形勢差的當下，多數人自顧不暇、怨言頗多，國家層面的勝利無法廣泛在個人命運沉浮的社會中獲得共鳴。

此外，中美關係持續惡化，中國官方媒體主導的輿論場充斥着對美國的批評，客觀上塑造了中美對立情緒。從貿易戰到科技戰晶片戰，美國無所不用其極。中國社會一方面對美國抱有敵意，另一方面也深刻感知到了美國對華打壓圍堵的威力，認識到「厲害了我的國」的成色並不是那麼足，不再輕易被美國被超越被打垮的訊息迷惑。

國家安全問題在中美兩國被放的位置越重，政治安全等因素對經濟發展和國家外交的影響因素就越大，這未必是好消息。沒有高超的施政藝術，很難做到經濟發展不被政治安全等問題捆綁。