國安部警示：隨意拍攝軍事裝備可能危害國安

今年以來，中外媒體經常根據軍事迷私拍照片，聚焦國產航母福建艦最新動態。國家安全部最新發文警示，稱部分軍事愛好者隨意拍攝軍事裝備博取關注，可能洩露國家秘密、危害國家安全，須承擔相應法律責任，提醒軍事愛好者莫以個人愛好的名義，實施危害國安行為。



國家安全部微信公眾號23日發文寫道，絕大多數軍事愛好者熱愛祖國、遵紀守法，但仍有個別人員國家安全意識淡薄。

文章披露，近年來，國安機關會同有關部門破獲一批軍事愛好者偷拍敏感軍事裝備的違法犯罪案件。相關人員鎖定軍用機場、港口、國防軍工單位，或專門驅車前往，或特意搭乘途徑航線的輪渡、飛機，配備使用長焦鏡頭、無人機等專業器材，持續實施偷拍活動，最終受到法律制裁。

2023年9月，福建艦上面有許多「蘑菇」型狀天線，這種「協同交戰系統」 ( CEC ) 能夠將多艘戰艦和飛機、無人機的雷達系統和指揮控制系統協同起來形成統一的戰場態勢感知體系和控制體系。（翻攝自騰訊網）

文章指出，「個別軍迷」為個人獵奇炫耀、博取流量關注，非法獲取國家軍事資訊，並擴散至互聯網，「被網絡上別有用心之人利用，對國家軍事安全造成嚴重危害」。

文章列舉多項軍事愛好者的違法拍攝行為可能會洩露的國家秘密，其中包括：洩露建造進度。文章舉例稱，新型軍事裝備尤其是航空母艦等大型水面艦艇的研製周期較長，境外敵對勢力可以透過分析個人私自拍攝的照片等相關資料，準確推測軍事裝備的建造進度，進而對其列裝部隊服役、形成戰鬥力的時間進行預估和研判，並可以此為參考準備反制措施。

此外，文章指出，違法拍攝也可能洩露行動部署與技術細節洩露。如境外敵對勢力可以透過解析軍事裝備的原始圖片，獲得拍攝日期、定位資料等關鍵資訊，而個人私自拍攝的照片具有任意性，相關內容的發布、傳播無法得到事前監管，從而使軍事裝備部署位置、使用頻率等重要資訊暴露的風險性大幅提高。

而軍事愛好者拍攝的軍事裝備外觀照片也極有可能直接展現相關細節內容，一旦相關資料落入境外敵對勢力之手，在專業情報人員的分析下，技術細節暴露的風險將大幅提高。

對於洩露國家秘密相應的法律責任，文章列明，若是初犯、偶犯，沒有造成嚴重後果的拍攝行為，將受到行政處罰：根據《中華人民共和國反間諜法》第61條規定，非法獲取、持有屬於國家秘密的檔、資料、資料、物品，尚不構成犯罪的，由國家安全機關予以警告或者處十日以下行政拘留。

若是知法犯法、屢教不改，違法情節嚴重的拍攝者，將受到刑事處罰：根據《中華人民共和國刑法》第282條規定，以竊取、刺探、收買方法，非法獲取國家秘密的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑。