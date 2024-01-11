台灣大選2024：中美的分歧與共識

中美間圍繞台灣問題的各說各話，實際上是中美關係的競爭面導致美國要利用「台灣牌」牽制中國。中國念茲在茲的是兩岸必然走向統一，美國希望的是「和而不統」「分而不獨」的維持現狀。目標上的差異導致雙方仍將在台灣問題上進行較長期的博弈。



撰文：李環 中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心港澳研究所副所長



台灣地區領導人選舉在即，近期美國兩大涉台動作引人關注。一是（2023年12月）美國會通過了2024年度國防授權法案（NDAA），宣稱「將加強在印太地區的資源，以阻止中國大陸的武力行動，併為台灣的軍隊提供資源」。二是美國務院批准總額約3億美元的對台軍售，是年內的第五次，也是拜登2021年上任以來的第12次。

美國稱此次軍售目的是維持台灣的指揮、控制、通信和計算機（即4C）能力，為台灣「防禦」提供安全的戰術訊息，提高台灣「通過加強戰備來應對當前和未來威脅」的能力。

而就在2023年11月，中國國家主席習近平與美國總統拜登在三藩市會晤時，中方領導人促美「停止武裝台灣」。美國顯然沒有聽進去。實際上，近些年在台灣問題上中美都在按照自己的既定邏輯各說各話，有限的共識不是沒有，但擴大共識不容易。

2024台灣大選，民進黨總統候選人賴清德（左）與副總統候選人蕭美琴（右）1月9日出席民進黨選前國際記者會。（賴清德競選辦公室提供）

兩套邏輯各自演進

台灣問題是中國內戰遺留問題，關涉國家領土主權完整，如何解決是兩岸中國人自己的事，且中國政府一直致力於和平解決。不過，面對「台獨」分裂勢力，中國也予以嚴厲譴責和打擊。中國政府不承諾放棄使用武力，針對的也是分裂勢力。

正是基於以上邏輯，中國在與其他國家的交往中，希望自己的領土主權受到尊重，各國也承諾堅持一個中國政策，並在此政治基礎上與中國發展平等友好關係。美國同樣也是在與台灣當局斷交、廢約、撤軍之後正式與中華人民共和國建交。但美國從一開始就玩弄花招，與中國建交的同年，國內通過了所謂的「與台灣關係法」，變相維護美台之間的政治和軍事聯繫。台灣問題也因美國這一外力的介入變得複雜。

現在，台灣問題成為「中美關係中最重要、最敏感的問題，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。在2023年中美領導人的三藩市會晤中，中方再次闡述在台灣問題上的原則立場，認為美方應該將不支持台獨的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。然而，即便中方如此強調，美國仍有自己一套邏輯。

美國聲稱自己的一個中國政策沒有變，然而，中美關係本以中美三個聯合公報為基礎，但在加上所謂「與台灣關係法」後，近年美國又將美台之間私底下的「六項保證」端上台面。近年美國一直聲稱反對任何一方單方面改變現狀，期待兩岸以和平方式解決分歧，表示台海和平穩定符合世界利益，呼籲中國克制在台海及周邊的軍事活動。然而，美方的具體行動則是繼續對台軍售，以加強台灣對抗大陸的非對稱戰力。

2024台灣大選總統辯論會於2023年12月30日下午登場，民進黨候選人賴清德（左）、國民黨候選人侯友宜（中）、民眾黨候選人柯文哲（右）三人交鋒。（台北市攝影記者聯誼會提供）

實際上，在中美領導人會晤之後，美國防部長奧斯汀就重申對台提供武器的承諾，白宮國安會戰略溝通協調員柯比也向媒體表示會繼續依據國內法律向台提供增強自我防衛能力的武器。也就是說，美國所追求的台海和平，是建立在台灣具有「豪豬」般的非對稱戰力、美國盟伴不斷加入關注台海形勢的「同盟軍」、美台來往官員的級別不斷上調、美台經濟捆綁逐漸加大之上的。

2023年，除了美國軍火商組團赴台做生意外，美國政府還首次以「總統特別提款權（PDA）」「外國軍事融資」等特殊方式軍援台灣。美國國會議員繼續推出各種各樣的挺台法案，製造「大陸可能攻台」的焦慮。美台雙方加大經濟捆綁，台積電赴美設廠，「美台21世紀貿易倡議第一階段協議」實施，目前已開始第二階段談判。美方還繼續在多邊場合如G7外長和領導人會議中提及台海和平穩定，推動台灣問題「國際化」。

此次台灣地區領導人選舉，美方高度關注，（2023年）3月上任的「美在台協會」（AIT)主席羅森伯格迄今已三度赴台，與三位候選人見面詳談。AIT更高度關注島內一度出現的藍白合情況，甚至直接致電柯文哲。美號稱「不選邊站」，實際上是「邊邊都站」「個個都驗」，綜合面試後以近期的軍售表明支持民進黨當局及其候選人的態度。

台灣資深政治觀察家耿榮水向《香港01》分析，2024台灣大選是「團結的國民黨」對上「分立的民進黨」，侯友宜還是有勝算。（張鈞凱攝）

如何擴大唯一共識

中美間圍繞台灣問題的各說各話，實際上是中美關係的競爭面導致美國要利用「台灣牌」牽制中國。美國選擇了最有利於自己利益最大化的做法。目前雙方唯一的共識是避免衝突。中方2023年9月出台了《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，致力於促進兩岸的融合發展，當然不希望發生衝突。美國已面對俄烏、巴以兩場衝突，當務之急是2024年的大選，故也不希望台海出現戰事。這一有限共識維持了台海目前的平靜。

然而，中國念茲在茲的是兩岸必然走向統一，美國希望的是「和而不統」「分而不獨」的維持現狀。目標上的差異導致雙方仍將在台灣問題上進行較長期的博弈。所幸的是，雙方都希望「和平」，如果能圍繞「和平」解決台灣問題多做文章，那就能擴大共識。

困難是美國現在主張「和平」的聲音不是主流，反而是對華競爭的聲音比較突出。如果中美能較好地管控分歧，如果島內要和平、要交流的民意能促使台灣當局採取正面行動，如果兩岸有識之士能攜手積極商討統一方案，或許解決台灣問題會「柳暗花明」。

本文原刊載於「中美聚焦」微信公眾號，作者李環（Li Huan），中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心港澳研究所副所長。原標題《台灣2023：中美分歧與共識》

