台灣大選2024｜從蔡英文的「抗中保台」到賴清德的「中國介選」

台灣新北市15歲少年遭同學割頸身亡，引發民間反廢除死刑（廢死）的討論。民進黨總統候選人賴清德1月4日表示，把此案連結為政府推動廢死的結果，是中國大陸介入選舉的手段。



連日來，介選議題已成為每天上演的選戰攻防焦點，遭指控介選的範圍越來越大。如今賴清德把民間討論上綱到介選，引起多名在野黨領袖批評。

蔡英文積極為賴清德輔選。（Facebook@賴清德）

校園割頸案去年12月25日發生在新北市土城某中學，起因疑為有女生中午休息時到隔壁班找朋友聊天，被少年死者要求離開而引發口角。過後女生回班上找「乾哥」（即契哥）幫忙出頭，「乾哥」涉嫌拿彈簧刀行兇，向死者連刺十刀，割破他的頸動脈和背部近腎臟處。少年送院搶救兩天後不治。

行兇和教唆的男女學生被指混幫派，因未成年男嫌凶可能輕判、女生或不留案底，引發輿論熱議，進而討論校園安全管理、保護少年罪犯人權的法令，以及民進黨政府實質廢除死刑的弊端。

死者父母1月3日發表公開信，強烈反對廢死，認為嚴刑才能阻止悲劇重演。廢死聯盟隔天也發文回應，稱死刑違反人性尊嚴，期待台灣走向實質與法律的全面廢死。

推動廢死、台獨與非核家園都明列在民進黨黨綱，被視為民進黨「神主牌」，因此賴清德對廢死的態度引起關注。針對有臉書帳號將割頸案連接為民進黨政府廢死的結果，賴清德4日在桃園龜山接受媒體聯訪時說，「這當然是中國介選」，指責大陸用大量網軍操作台灣社會議題，企圖取得選舉利益。

《反滲透法》於2020年1月15日公告實施，民進黨立委在立法院推動修法通過《反滲透法》。（資料照片）

賴清德在4日、5日兩天的媒體聯訪時間，都沒有回答他個人對廢死的立場。國民黨總統候選人侯友宜對此質疑，賴清德未來要當台灣領導人，不但沒把廢死立場說清楚，還說大陸介選，有如在被害者與家屬的傷口上灑鹽，這樣講「真的沒血沒淚」。他形容，賴清德面對問題掉頭就走，是蔑視人民聲音。

據台媒報道，台灣八成民意支援死刑存在。不過，在蔡英文八年總統任內，只執行兩宗死刑，另有38名死囚仍未伏法。相比之下，前任總統馬英九八年任內執行了31宗死刑。

除了廢死課題，最近被綠營指控「中共介選」或「中國（大陸）介選」的事件，還包括70名里長到大陸旅遊遭台灣政府以《反滲透法》起訴、旅行業者從大陸回台被約談、大陸空飄氣球、綠營政要私密片、新住民。隨著選戰加溫，這些人事物都迅速被民進黨定調為大陸介選的物件或工具。

國民黨主席朱立倫5日出席活動時對記者評論，過去民進黨擅長的一招「抗中保台」在去年已破功，「現在想了半天，終於進化成一個最新招叫中國介選」。他稱，無論抹紅和抹黑，都只是面對選情危急使出的爛招。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

