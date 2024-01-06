台灣大選2024｜彭博：選後政權若｢親中｣ 台灣半導體業或受美審查
撰文：許祺安
出版：更新：
今屆台灣大選將於1月13日舉行，選舉主軸圍繞在「戰爭與和平」與「親美或親中」拉扯。外媒分析，台灣這場選舉結果將對全球晶片供應鏈，以及外資入台產生影響，尤其選後台灣若與中國大陸發展出更密切的關係，可能會讓台灣關鍵半導體產業受到美國審查。
《彭博社》報道，如果民進黨獲勝，情況可能會維持現狀，若是對中國大陸立場較為友好的國民黨獲勝，則可能會增強台灣與北京的合作。
報道指出，台灣在人工智能繁榮和晶片週期好轉的背景下，台灣股市雖接近歷史高點，但仍存在高度風險。儘管改善兩岸關係能提升台灣投資地位，但選後結果如是與中國大陸締結更密切關係，情勢可能促使美國審查台灣的關鍵半導體產業。
基金經理Xiadong Bao表示，市場已預估民進黨獲勝，但無論哪一方獲勝，台灣科技公司都需要「為了各自的市場和技術，在中美兩個超級大國之間謹慎而靈活地航行」。
研究機構SemiAnalysis創辦人帕特爾（Dylan Patel）則稱，全球約90%的最先進晶片均由台灣生產，民進黨政府將繼續確保台灣作為「製造晶片和組裝人工智能伺服器的獨立地點」的地位，而國民黨的勝利可能導致企業試圖將供應鏈多元化而遠離台灣。