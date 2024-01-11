提前佈局專門應對，中國正開足馬力打一場台海局勢保衛戰

2024年台灣大選將於1月13日舉行，就在選前數日，中美交流密切。

中聯部部長劉建超名為赴美出席1.5軌外交對話，1月10日在華府會見美國總統國家安全事務首席副助理芬納（Jon Finer），是重中之重的一件事。

2023年12月29日中國國家主席習近平接見參加2023年度駐外使節工作會議的全體使節，合影時，劉建超的座次排位在王毅之後，是合影中涉外領域僅次於王毅的高階外交官。劉建超赴華盛頓進行中美溝通是相當少見的國家外事活動。

劉建超是中國下一任外長的熱門人選。圖為2016年劉建超接受媒體輪番提問。（新華社）

中美國防官員1月8日至9日相隔四年首次在五角大樓會晤，這雖然是2023年11月中美元首會晤之後敲定的軍方交流計劃，但將此次中美國防部工作會晤放在台灣大選之前數日，頗有選前進行軍事警告的意味。

1月11日，中國商務部部長王文濤與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）舉行通話。雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤重要共識，就各自關心的經貿問題進行了深入、務實的溝通。

短時間內，中美在政治、軍事、經濟等領域都有顯性的溝通，都明確提到元首會晤共識，不是巧合。台灣總統選舉前後向來是台海局勢風起雲湧的時期。中國此次提前密集出手，是愈發積極有為、奮發有為、主動有為的體現。中國不接受被動應對，而是要引導局勢改變。

習拜會・習近平・拜登・中美關係：當地時間2023年11月15日，中國國家主席習近平同美國總統拜登在斐羅麗莊園舉行中美元首會晤。這是會談後，拜登親自將習近平送到上車處道別。（新華社）

中國意在告訴拜登（Joe Biden）當局，台灣選舉如果導致台海局勢出現意外，兩國元首的共識和成果將不復存在。美國總統拜登在2024年也迎來連任選舉，台海局勢穩定關乎選情。在2023年11月之前，中美恢復軍事溝通交流是美國主動謀求的，也是拜登在大選之前為中美關係打造一個穩定基石的前提。中美軍事關係如果在2024年處於極為不穩定的狀態，這不是拜登需要的。

目前烏克蘭危機持續發酵，以巴衝突有擴大化的風險，美國是否希望中美在台海發生軍事危機，白宮也必然要有一番衡量。

這是輿論戰，提前鋪墊，讓台海話題的探討以元首會晤共識為基礎。如果未來出現意外，是美國不守承諾的問題。這也是外交心理戰，提前將好話說盡，將利好呈現，同時也將後果告知，有相當大的震懾意義。

韓國媒體此前曾披露中國要求將中日韓領導人會晤推遲到兩會之後，原因是在此之前要專心應對台灣選舉，從這一新聞聯繫近來中國的動作，中國有備而來、開足馬力打一場台海局勢保衛戰的用意不言而喻。