提前佈局專門應對，中國正開足馬力打一場台海局勢保衛戰
2024年台灣大選將於1月13日舉行，就在選前數日，中美交流密切。
中聯部部長劉建超名為赴美出席1.5軌外交對話，1月10日在華府會見美國總統國家安全事務首席副助理芬納（Jon Finer），是重中之重的一件事。
2023年12月29日中國國家主席習近平接見參加2023年度駐外使節工作會議的全體使節，合影時，劉建超的座次排位在王毅之後，是合影中涉外領域僅次於王毅的高階外交官。劉建超赴華盛頓進行中美溝通是相當少見的國家外事活動。
中美國防官員1月8日至9日相隔四年首次在五角大樓會晤，這雖然是2023年11月中美元首會晤之後敲定的軍方交流計劃，但將此次中美國防部工作會晤放在台灣大選之前數日，頗有選前進行軍事警告的意味。
1月11日，中國商務部部長王文濤與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）舉行通話。雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤重要共識，就各自關心的經貿問題進行了深入、務實的溝通。
短時間內，中美在政治、軍事、經濟等領域都有顯性的溝通，都明確提到元首會晤共識，不是巧合。台灣總統選舉前後向來是台海局勢風起雲湧的時期。中國此次提前密集出手，是愈發積極有為、奮發有為、主動有為的體現。中國不接受被動應對，而是要引導局勢改變。
中國意在告訴拜登（Joe Biden）當局，台灣選舉如果導致台海局勢出現意外，兩國元首的共識和成果將不復存在。美國總統拜登在2024年也迎來連任選舉，台海局勢穩定關乎選情。在2023年11月之前，中美恢復軍事溝通交流是美國主動謀求的，也是拜登在大選之前為中美關係打造一個穩定基石的前提。中美軍事關係如果在2024年處於極為不穩定的狀態，這不是拜登需要的。
目前烏克蘭危機持續發酵，以巴衝突有擴大化的風險，美國是否希望中美在台海發生軍事危機，白宮也必然要有一番衡量。
這是輿論戰，提前鋪墊，讓台海話題的探討以元首會晤共識為基礎。如果未來出現意外，是美國不守承諾的問題。這也是外交心理戰，提前將好話說盡，將利好呈現，同時也將後果告知，有相當大的震懾意義。
韓國媒體此前曾披露中國要求將中日韓領導人會晤推遲到兩會之後，原因是在此之前要專心應對台灣選舉，從這一新聞聯繫近來中國的動作，中國有備而來、開足馬力打一場台海局勢保衛戰的用意不言而喻。