電動車市場將面臨價格下調的大趨勢

以電動車為代表的新能源車，已成為全球汽車市場的新潮流。據研究機構EVTank發布的數據，2023年全球新能源汽車銷量達1465.3萬輛，按年增長35.4%，其中中國新能源汽車銷量達到949.5萬輛，佔全球銷量的64.8%，連續9年位居世界第一位。2023年全年，美國和歐洲新能源汽車銷量分別為294.8萬輛和146.8萬輛，按年增速分別為18.3%和48.0%。

傳統汽車巨頭先後提出了停產燃油車的時間表，迎接電動車時代的到來。

大眾集團（Volkswagen）宣佈，將在2035年在歐盟市場停售燃油車，標誌着其深入投身電動化浪潮。奧迪（Audi）品牌更是計劃於2025年推出最後一款全新純內燃機新車，並在2033年停售燃油車。寶馬集團最新官宣，其慕尼黑工廠將從2027年末起結束75年的內燃機汽車時代，在寶馬全球生產網絡中首個成功完成電動化轉型。

在美國汽車廠商中，通用汽車計劃在2035年之前實現全電動化；福特汽車宣佈將於2030年在歐洲實現全面電動化。在新能源車廠商中，2023年，特斯拉（Tesla）全球產量約185萬輛，按年增長約35%；新車交付量約181萬輛，按年增長約38%。其中，2023年第四季度純電車型交付48.45萬輛。

2023年，特斯拉（Tesla）全球產量約185萬輛，按年增長約35%。 （Reuters）

在日系車廠中，本田計劃在2030年將EV、FCV車型銷售比例提升到40%，2035年提高至80%，2040年達到100%。豐田汽車則將在2030年在中國、歐洲、北美地區實現100%純電動化，銷售目標達到350萬輛。韓系車廠計劃在2035年前在歐盟等市場實現全面電動化，而在2040年前在韓國以外市場也將實現全面電動化。

中國新能源車廠商在全球業界增長迅速，成為快速增長的生力軍。2023年，新能源車廠商比亞迪以302.44萬輛穩居中國新能源汽車交付榜單首位，超越特斯拉，鎖定全球新能源汽車銷量冠軍的位置。值得注意的是，2023年，中國新能源汽車出口120.3萬輛，按年增長77.2%，創下歷史新高。

全球汽車廠商向新能源車領域的轉向，是全球汽車產業的一次系統大轉型。從各大傳統汽車巨頭的轉型力度和決心來看，這不是一般的產業創新和增量擴張，而是「換賽道」式的路徑轉型，產業鏈、供應鏈都在重新構建。隨着越來越多的資本——既有產業資本，也有金融資本——湧入新能源汽車領域，新能源車的產銷規模迅速擴大，這一產業已經進入到規模經濟階段，新能源車產業正在走向成熟。

比亞迪以「我們在一起，才是中國汽車」為口號。（微博）

安邦智庫（ANBOUND）的研究人員注意到，隨着市場競爭加劇，各大新能源車廠商的生產擴張不斷加劇，產業內的競爭「烈度」也在迅速抬升，這個新興的、規模不斷擴張的市場，竟然開始出現了一些「過剩」現象。對於新能源車這種規模化的大宗消費品來說，競爭加劇的結果必然帶來市場降價。

全球新能源車領頭羊特斯拉也開始降價。據特斯拉中國官網1月12日消息，Model 3煥新版售價降至24.59萬元人民幣，Model 3長續航煥新版售價降至29.99萬元人民幣，Model Y售價降至25.89萬元人民幣。據了解，Model 3煥新版由之前的26.14萬元降至24.59萬元，降幅1.55萬元，Model Y起售價調整後為25.89萬元，降幅0.75萬元。2023年開年時，Model 3/Y 也曾宣佈降價，降幅2萬-4.8萬元。目前在中國大陸的Model 3/Y起售價，為特斯拉全球市場最低價格。特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）曾在2023年第三季度財報電話會議上表示，特斯拉仍將努力降低其汽車的價格。

一批Tesla Model 3電動汽車在活動中展示。（flickr.com）

在中國市場，進入2024年後，多個汽車品牌開啟了促銷模式。目前已有包括阿維塔、特斯拉、零跑汽車、一汽豐田、哪吒汽車、歐拉、領克在內的多個汽車品牌開啟花式促銷，形式包括限時保險補貼、限時定金抵現等。此輪車企推出的限時促銷政策集中在2024年1月1日-1月31日，還有部分延續到了2024年春節前。很顯然，各廠商都希望在中國這一世界最大的新能源車市場，獲得更多的市場份額。

新能源車降價潮也「殺」到了國際市場。中國汽車廠商比亞迪在大眾、寶馬和保時捷的大本營進行了降價。據報道，比亞迪在德國將電動車價格下調了15%，以擴大其在關鍵市場的領先地位。比亞迪的降價覆蓋其最暢銷的Atto 3（對應國內市場上的元PLUS）車型，該款車於2022年9月在歐洲開始預售，當時起售價為38000歐元（合41700美元/29.91萬人民幣）。目前，比亞迪Atto 3在中國的售價約為18700美元，這意味着在德國降價後，其海外市場價格依然遠遠高於國內市場。這種價格差異可能是由於各種因素造成的，包括產品配置、市場定位、競爭環境以及稅收和補貼政策等。此次在德國市場上開啟降價促銷，有助於提振比亞迪汽車在德國市場上的銷量。

值得注意的是，在資本大量湧入、產業擴張的同時，新能源車的市場卻開始降温。一個觀察窗口是，英國、美國和德國等市場的電動車折扣率不斷提高，這表明電動車的需求正在降温。在英國，2023年10月份電動車的平均折扣已經達到了建議售價的11%；在美國，電動車的折扣也達到了10%；而在一年前，德國市場幾乎沒有電動車的折扣，但現在車廠們已經將價格降低了約7%。許多暢銷車型也加入了降價的行列。例如，寶馬i4在德國市場的價格下降了20%，而國內的MG4和雷諾的Dacia Spring也分別降價了11.5%和11%。在美國，福特將Mustang Mach-E的價格下調了6700美元，並提供了額外的稅收抵免；現代汽車的Ioniq 5則提供了高達9400美元的折扣。

圖為比利時一架正充電的寶馬電動車，攝於2023年11月25日。（Reuters）

這種削價競爭的策略可能會對電動車市場的長期發展產生負面影響。隨着價格的下降，利潤空間也將受到擠壓，這將給電動車的研發和生產帶來更大的挑戰。同時，這也將影響到汽車製造商的電動車戰略和未來的市場份額。消費者的購車決策受到多種因素的影響。除了價格之外，消費者還需要考慮電動車的充電設施、安全問題以及政策變化等因素。這些因素都可能對電動車的需求產生影響。

最終分析結論：

全球汽車產業開始向新能源車進行「換賽道」式的轉型，產業資本與金融資本都大量投向以電動車為主的新能源車領域。在新能源車產銷量迅速擴大的同時，這一市場中的競爭烈度也在迅速加劇，並推動新能源車開始降價。隨着各國對新能源車補貼的減少，新能源車市場需求增長可能進一步放緩，並帶來進一步的降價壓力。

本文原載於2024年1月22日的安邦智庫每日經濟欄目

