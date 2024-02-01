菲越欲建立南海「制中」聯合陣線？

在中國和菲律賓因仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁）主權紛爭升級之際，菲律賓和越南於本週二（1月30日）簽署諒解備忘錄，同意加強海岸警衛隊之間的合作，以防在南中國海發生不測事件。



菲律賓總統小馬可斯本周到越南訪問時，兩國簽署了兩份諒解備忘錄。另一份是同意設立溝通熱線，並成立聯合海岸警衛隊委員會來討論共同問題。兩國都沒有公佈協議細節。

小馬可斯與越南總理范明正會面時說，越南是菲律賓在東南亞的唯一戰略夥伴，並強調海上合作是兩國關係的基礎。范明正說，世界和地區局勢快速、複雜變化，越南與菲律賓需更緊密團結合作。

路透社報導評估，菲越此舉可能「激怒中國」。中國官媒《環球時報》30日引述中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員許利平，批評菲越簽署諒解備忘錄的真實意圖是為在南中國海搞小圈子，尤其是在南中國海行為準則進入三讀之後，試圖擴大其在準則方面的話語權，「為其自身的非法主張謀取利益」。

范明正表示，世界和地區局勢快速、複雜變化，越菲兩國需更緊密團結合作。(Reuters)

許利平還指菲律賓試圖通過所謂「協議」排擠中國，觸犯了中國的利益，「正告菲方不要越過紅線」。許利平說，無論是菲方、越方還是其他方面，如若試圖挑起南中國海爭端，中國有戰略定力也有決心管控南中國海分歧。

除了菲律賓和越南外，馬來西亞、汶萊和台灣也對南中國海提出聲索。北京則向來主張擁有幾乎整個南中國海的主權。

去年9月，越南抗議中國在帕拉塞爾群島（中國稱西沙群島）安裝兩個船舶自動識別基站，稱這侵犯了越南主權。中國和越南都聲稱擁有帕拉塞爾群島主權。

去年10月，一艘中國海警船和一艘民兵船在仁愛礁附近海域，分別與一艘菲律賓補給船和一艘海警船發生碰撞事故。雙方互指對方升高區域緊張局勢。

菲越劍指中國？

菲律賓和越南對南中國海主權聲索其實也有重疊的部分，例如兩國都聲稱擁有南沙群島主權。不過，菲越整體關係友好，此次簽署諒解備忘錄，加強海上合作以防在南中國海發生不測事件，被部分專家學者視為劍指中國意味甚濃。

外界關注，作為其中兩個對南中國海提出部分主權聲索的東盟國家，菲越簽署海事合作諒解備忘錄，是否有意形成南中國海「制中」聯合陣線？

去年10月4日，一艘中國海岸警衛隊艦艇擋住了一艘菲律賓海岸警衛隊艦艇為駐紮在南海擱淺軍艦上的菲律賓軍隊執行補給任務。(Reuters)

《日經亞洲新聞》報導，分析人士認為，菲越海事合作是小國因共同關注區域鄰國而走在一起的方式。

非營利組織危機組織（Crisis Group）亞洲副主任Huong Le Thu在推特上發文稱，菲越簽署諒解備忘錄被視為是，「在與中國政府就南中國海問題存在領土爭端的國家之間，建立統一戰線的舉措」。

菲律賓阿莫多研究服務公司（Amador Research Services）首席執行官阿莫多（Julio Amador）稱，合作協定是「中國咄咄逼人的行動的結果」，迫使菲越更加緊密合作。

專家：越南不想與中國形成對抗

不過，也有不少學者對於菲越是否建立對抗中國的「統一戰線」持懷疑態度。

美國之音報導，胡志明市越南國立大學南中國海爭端問題專家黃越（音譯，Hoang Viet）說，越南和菲律賓只是簽署了諒解備忘錄，還不足以形成對抗中國的統一戰線，越南也儘量避免這樣做，因為越南不想與中國形成對抗。

《外交家》雜誌的評論文章也指出，菲越海上諒解備忘錄顯示兩國在處理南中國海爭端方面有共同利益，但並不標誌着雙方在戰略上完全一致。

文章分析，由於在地理位置上與中國緊挨着，加上有着千絲萬縷的政治與歷史聯繫，河內不太可能效仿馬尼拉，在南中國海問題上對中國採取日益強硬的立場。相反的，越南將把在海上安全問題的雙邊合作，納入其外交政策方針的更大範圍內，尋求通過與更多地區夥伴的全方位接觸，來緩解與中國之間因距離太近而造成的衝擊。

菲律賓和越南於1月30日簽署諒解備忘錄，同意加強海岸警衛隊之間的合作，以防在南中國海發生不測事件，圖為菲律賓海岸警衛隊。(Getty)

《日本時報》也報導，好些學者指出，不要高估安全諒解備忘錄的重要性，尤其是對與中國存在領土爭端的潛在影響，因為中國與越南也有類似的海岸警衛協議。

中越早在2016年就簽署了《越南海警司令部與中國海警局合作備忘錄》。越共電子報2022年12月報導，越中兩國海警高層在河內會晤時說，2022年越中海上執法合作成果顯著，雙方成功舉行北部灣聯合巡邏和演習，加強對漁民的教育工作，舉行海上搜救演習等。

小馬可斯提南中國海「新準則」 專家不看好

小馬可斯去年11月表示，因為中國和東盟就《南中國海行為準則》進行的有關談判「進展不夠快」，菲律賓已和馬來西亞、越南就制定一份新的行為準則展開討論。

小馬可斯試圖繞過東盟，與東南亞聲索國之間制定單獨行為準則，此舉最終能否成為「反對中國的統一戰線」的基礎，分析人士對此也表示懷疑。

馬來西亞戰略與國際問題研究所高級研究員丹尼爾（Thomas Daniel）分析指出，幾個被小馬可斯點名的東南亞國家都保持緘默，事實上，許多東盟國家都不希望與中國的經濟關係變差，更希望繼續平衡與北京和華盛頓的關係，而不是選邊站。

丹尼爾也指出，東盟聲索國之間的分歧也不小，「它們之間缺乏信任，這繼續阻礙它們找到共同點，也難增強談判的凝聚力」。

專家不看好小馬可斯的提出的南海新準則。(Reuters)

學者：菲越達共識有助東盟理順南中國海行為準則問題

《海峽時報》報導，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院資深研究員許瑞麟認為，菲越達成最新諒解備忘率顯示，在南中國海存在競爭的國家有可能找到合作領域，以應對像北京這樣更具影響力和實力的鄰國。

許瑞麟說，東盟10個成員國在南中國海問題上無法意見完全一致，但可以尋求意見趨同，他認為菲越諒解備忘錄似乎正朝向實現這一目標。許瑞麟說，菲越達成諒解備忘錄，將讓馬尼拉和河內能夠更具戰略性地利用資源和能力，以應對中國強大的海上力量。

許瑞麟和菲律賓德拉薩大學（De La Salle University）講師吉爾（Don McLain Gill）都認為，如果一切順利，菲越達成諒解備忘錄將有助於東盟在與中國談判《南中國海行為準則》之前，先理順延宕已久的《南中國海行為準則》的各種問題。

東盟成員國和中國2017年採納《南中國海行為準則》框架，並於2018年3月展開正式磋商。雙方在2018年8月就這份檔達成單一磋商文本草案，並在2019年7月底完成草案一讀。但此後磋商未見顯著進展，隨後而來的冠病疫情也導致磋商會議延期。

日本近期尋求加強與菲律賓的軍事關係，圖為去年11月日本海上保安廳司令石井昌平上將（左）和菲律賓海上保安廳司令加萬上將（右）在菲律賓海上保安廳總部參觀BRP Teresa Magbanua艦。

多國家插足南中國海

越南遊走在中美之間左右逢源，被視為是控局高手。河內靈活的外交手腕被形容為「竹子外交」，在維護國家主權的同時，也在國際夥伴關係中保持靈活性，成為中美競相拉攏的對象。菲律賓則在小馬可斯上台之後，改變前任杜特爾特的外交政策，與美國越走越近，還加強與美國的軍事聯盟，擴大美軍在菲律賓基地的准入範圍，其中包括一些通往南中國海的戰略通道。

菲越的外交天平往不同方向傾斜，難形成聯手「制中」陣線。兩國達成海上安全諒解備忘錄所傳遞的積極信號是，南中國海聲索國也可以暫時擱置分歧，在海上安全方面尋求合作。

與此同時，美日澳菲在南中國海互動頻頻，日本首相岸田文雄去年11月訪問菲律賓時宣佈，將向菲律賓提供海岸監視雷達。去年4月，七國集團外長結束在日本長野縣的會議後發表聲明，反對中國在南海的軍事化活動。俄羅斯通訊社本週一（1月29日）報導，俄國太平洋艦隊護衛艦「沙波什尼科夫元號」（Marshal Shaposhnikov）在南中國海進行了反潛艇演習。

越來越多國家插足的南中國海，波濤必更洶湧。

本文獲《聯合早報》授權轉載，作者：察客

