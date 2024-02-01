菲越欲建立南海「制中」聯合陣線？
在中國和菲律賓因仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁）主權紛爭升級之際，菲律賓和越南於本週二（1月30日）簽署諒解備忘錄，同意加強海岸警衛隊之間的合作，以防在南中國海發生不測事件。
菲律賓總統小馬可斯本周到越南訪問時，兩國簽署了兩份諒解備忘錄。另一份是同意設立溝通熱線，並成立聯合海岸警衛隊委員會來討論共同問題。兩國都沒有公佈協議細節。
小馬可斯與越南總理范明正會面時說，越南是菲律賓在東南亞的唯一戰略夥伴，並強調海上合作是兩國關係的基礎。范明正說，世界和地區局勢快速、複雜變化，越南與菲律賓需更緊密團結合作。
路透社報導評估，菲越此舉可能「激怒中國」。中國官媒《環球時報》30日引述中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員許利平，批評菲越簽署諒解備忘錄的真實意圖是為在南中國海搞小圈子，尤其是在南中國海行為準則進入三讀之後，試圖擴大其在準則方面的話語權，「為其自身的非法主張謀取利益」。
許利平還指菲律賓試圖通過所謂「協議」排擠中國，觸犯了中國的利益，「正告菲方不要越過紅線」。許利平說，無論是菲方、越方還是其他方面，如若試圖挑起南中國海爭端，中國有戰略定力也有決心管控南中國海分歧。
除了菲律賓和越南外，馬來西亞、汶萊和台灣也對南中國海提出聲索。北京則向來主張擁有幾乎整個南中國海的主權。
去年9月，越南抗議中國在帕拉塞爾群島（中國稱西沙群島）安裝兩個船舶自動識別基站，稱這侵犯了越南主權。中國和越南都聲稱擁有帕拉塞爾群島主權。
去年10月，一艘中國海警船和一艘民兵船在仁愛礁附近海域，分別與一艘菲律賓補給船和一艘海警船發生碰撞事故。雙方互指對方升高區域緊張局勢。
菲越劍指中國？
菲律賓和越南對南中國海主權聲索其實也有重疊的部分，例如兩國都聲稱擁有南沙群島主權。不過，菲越整體關係友好，此次簽署諒解備忘錄，加強海上合作以防在南中國海發生不測事件，被部分專家學者視為劍指中國意味甚濃。
外界關注，作為其中兩個對南中國海提出部分主權聲索的東盟國家，菲越簽署海事合作諒解備忘錄，是否有意形成南中國海「制中」聯合陣線？
《日經亞洲新聞》報導，分析人士認為，菲越海事合作是小國因共同關注區域鄰國而走在一起的方式。
非營利組織危機組織（Crisis Group）亞洲副主任Huong Le Thu在推特上發文稱，菲越簽署諒解備忘錄被視為是，「在與中國政府就南中國海問題存在領土爭端的國家之間，建立統一戰線的舉措」。
菲律賓阿莫多研究服務公司（Amador Research Services）首席執行官阿莫多（Julio Amador）稱，合作協定是「中國咄咄逼人的行動的結果」，迫使菲越更加緊密合作。
專家：越南不想與中國形成對抗
不過，也有不少學者對於菲越是否建立對抗中國的「統一戰線」持懷疑態度。
美國之音報導，胡志明市越南國立大學南中國海爭端問題專家黃越（音譯，Hoang Viet）說，越南和菲律賓只是簽署了諒解備忘錄，還不足以形成對抗中國的統一戰線，越南也儘量避免這樣做，因為越南不想與中國形成對抗。
《外交家》雜誌的評論文章也指出，菲越海上諒解備忘錄顯示兩國在處理南中國海爭端方面有共同利益，但並不標誌着雙方在戰略上完全一致。
文章分析，由於在地理位置上與中國緊挨着，加上有着千絲萬縷的政治與歷史聯繫，河內不太可能效仿馬尼拉，在南中國海問題上對中國採取日益強硬的立場。相反的，越南將把在海上安全問題的雙邊合作，納入其外交政策方針的更大範圍內，尋求通過與更多地區夥伴的全方位接觸，來緩解與中國之間因距離太近而造成的衝擊。
《日本時報》也報導，好些學者指出，不要高估安全諒解備忘錄的重要性，尤其是對與中國存在領土爭端的潛在影響，因為中國與越南也有類似的海岸警衛協議。
中越早在2016年就簽署了《越南海警司令部與中國海警局合作備忘錄》。越共電子報2022年12月報導，越中兩國海警高層在河內會晤時說，2022年越中海上執法合作成果顯著，雙方成功舉行北部灣聯合巡邏和演習，加強對漁民的教育工作，舉行海上搜救演習等。
小馬可斯提南中國海「新準則」 專家不看好
小馬可斯去年11月表示，因為中國和東盟就《南中國海行為準則》進行的有關談判「進展不夠快」，菲律賓已和馬來西亞、越南就制定一份新的行為準則展開討論。
小馬可斯試圖繞過東盟，與東南亞聲索國之間制定單獨行為準則，此舉最終能否成為「反對中國的統一戰線」的基礎，分析人士對此也表示懷疑。
馬來西亞戰略與國際問題研究所高級研究員丹尼爾（Thomas Daniel）分析指出，幾個被小馬可斯點名的東南亞國家都保持緘默，事實上，許多東盟國家都不希望與中國的經濟關係變差，更希望繼續平衡與北京和華盛頓的關係，而不是選邊站。
丹尼爾也指出，東盟聲索國之間的分歧也不小，「它們之間缺乏信任，這繼續阻礙它們找到共同點，也難增強談判的凝聚力」。
學者：菲越達共識有助東盟理順南中國海行為準則問題
《海峽時報》報導，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院資深研究員許瑞麟認為，菲越達成最新諒解備忘率顯示，在南中國海存在競爭的國家有可能找到合作領域，以應對像北京這樣更具影響力和實力的鄰國。
許瑞麟說，東盟10個成員國在南中國海問題上無法意見完全一致，但可以尋求意見趨同，他認為菲越諒解備忘錄似乎正朝向實現這一目標。許瑞麟說，菲越達成諒解備忘錄，將讓馬尼拉和河內能夠更具戰略性地利用資源和能力，以應對中國強大的海上力量。
許瑞麟和菲律賓德拉薩大學（De La Salle University）講師吉爾（Don McLain Gill）都認為，如果一切順利，菲越達成諒解備忘錄將有助於東盟在與中國談判《南中國海行為準則》之前，先理順延宕已久的《南中國海行為準則》的各種問題。
東盟成員國和中國2017年採納《南中國海行為準則》框架，並於2018年3月展開正式磋商。雙方在2018年8月就這份檔達成單一磋商文本草案，並在2019年7月底完成草案一讀。但此後磋商未見顯著進展，隨後而來的冠病疫情也導致磋商會議延期。
多國家插足南中國海
越南遊走在中美之間左右逢源，被視為是控局高手。河內靈活的外交手腕被形容為「竹子外交」，在維護國家主權的同時，也在國際夥伴關係中保持靈活性，成為中美競相拉攏的對象。菲律賓則在小馬可斯上台之後，改變前任杜特爾特的外交政策，與美國越走越近，還加強與美國的軍事聯盟，擴大美軍在菲律賓基地的准入範圍，其中包括一些通往南中國海的戰略通道。
菲越的外交天平往不同方向傾斜，難形成聯手「制中」陣線。兩國達成海上安全諒解備忘錄所傳遞的積極信號是，南中國海聲索國也可以暫時擱置分歧，在海上安全方面尋求合作。
與此同時，美日澳菲在南中國海互動頻頻，日本首相岸田文雄去年11月訪問菲律賓時宣佈，將向菲律賓提供海岸監視雷達。去年4月，七國集團外長結束在日本長野縣的會議後發表聲明，反對中國在南海的軍事化活動。俄羅斯通訊社本週一（1月29日）報導，俄國太平洋艦隊護衛艦「沙波什尼科夫元號」（Marshal Shaposhnikov）在南中國海進行了反潛艇演習。
越來越多國家插足的南中國海，波濤必更洶湧。
本文獲《聯合早報》授權轉載，作者：察客