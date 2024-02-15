俄烏戰爭｜無人艇再沉俄羅斯登陸艦　黑海海戰的另一樣態

2月14日，烏克蘭聲稱再在克里米亞以南的近岸黑海水域以無人艇擊沉一架蟾蜍級（Ropucha）大型登陸艦「Cesar Kunikov」號，是為2月以來被烏軍以同一手法擊毀的第二架俄羅斯軍艦。根據烏克蘭方面的說法，俄羅斯黑海艦隊已經有至少三分之一艦隻被毀壞而不能運作。在俄羅斯重新奪得烏克蘭領土上的戰爭主動權之際，黑海海戰的形勢卻呈現出另一種樣態。

雖然俄羅斯政府未有確認登陸艦被擊沉之說，只稱當晚在黑海擊落了六架無人機，但網上片段和當地媒體報道都顯示有多次海上爆炸，而且有俄羅斯海軍派出直升機和其他船艦進行搜救行動。可見「Cesar Kunikov」號被擊沉之說應該無誤。

成本優勢

而在本月1日，烏克蘭也在克里米亞西部擊沉了另一架俄羅斯狼蛛級（Tarantul）護衛艦「Ivanovets」號，所用的也是烏克蘭自行研發、大概在一年前投入使用的「MAGURA V5」無人艇。

「MAGURA V5」長5.5米，重量不足一噸，可負載約300公斤的炸藥，航行距離大約800公里，有衛星、慣性和視像導航系統，可以傳回高清影像，靠近目標時可加速至每小時42海里進行攻擊，其流線型設計使其有一定程度的匿蹤能力，一架造價大約27萬美元。

相較之下，俄羅斯如果今天要再製造一艘可以取代「Cesar Kunikov」號的登陸艦的話，其造價將超過兩億美元。就算烏克蘭的無人艇/無人機的聯合攻擊有失敗前科，按照兩者成本的差距來看，也是「物超所值」。

在黑海打擊俄羅斯的登陸艦也有其特殊的戰略價值。這種登陸艦可運輸500噸貨物，且有滾裝設計，可以直接讓車輛上下船，有助各種武器和補給的運輸。有軍事分析就認為，「Cesar Kunikov」號的爆炸方式顯示出其被擊中之時船上裝載了炸藥。

克里米亞部署的一環

更重要是的，烏克蘭針對克里米亞的戰爭部署一直是要截斷其與俄羅斯本土的交通，亞速海北部被俄羅斯攻佔的烏克蘭土地是一點，直通俄羅斯本土的克里米亞大橋是另一點。如果兩點都受破壞（克里米亞大橋已多次被烏克蘭攻擊而要經較長時間修復才能恢復原有的運載能力），登陸艦的運載力就是克里米亞補給的關鍵工具。

也是出於這個原因，俄羅斯在2022年2月開戰之前，就從黑海之外抽調了6艘以蟾蜍級為主的登陸艦到黑海。

根據烏克蘭方面的說法，俄羅斯黑海艦隊開戰前的13艘蟾蜍級登陸艦之中如今只剩下5艘能正常運作。而由於控制博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）的土耳其在俄烏開戰之後已經禁止母港不在黑海中的域外軍艦進入黑海，每一艘黑海艦隊軍艦在戰爭期間都變成了無可替代之物。

根據開源情報網站Oryx的統計，俄羅斯自開戰至今已損失21艘船艦或潛艇。

烏軍雖然未能奪回大量領土，卻削弱了俄羅斯對黑海的控制力，其不顧俄軍威脅成立的黑海航道如今已讓敖德薩各大港口的出口量幾乎回復到戰前水平。（Reuters）

幾乎沒有任何海軍可言的烏克蘭，持續地成功以無人艇等新型武器攻擊黑海艦隊，如今亦已將黑海艦隊的大部份艦隻迫離它們在克里米亞的母港塞瓦斯托波爾港（Sevastopol），而東遷至在俄羅斯本土上的新羅西斯克港（Novorossiysk）。

在2月14日的攻擊之後，著名俄羅斯軍事博客Rybar就感歎，「一次又一次，黑海艦隊證明沒有能力去抵抗烏克蘭小隊的攻擊。」

黑海航道的成功

俄羅斯對黑海的「失控」也反映在烏克蘭自行設立的黑海出口航道的成功之上。去年7月退出「黑海糧食協議」之後，俄羅斯一度警告任何開往烏克蘭黑海港口的船隻都會被視為軍事目標。

其後，烏克蘭就自設了一條緊靠羅馬尼亞、保加利亞、土耳其海岸再經由博斯普魯斯海峽進出黑海的商船航道。經過多次試行之後，如今烏克蘭敖德薩（Odessa）各個港口的出口量已非常接近戰前水平。

雖然俄羅斯一直有針對烏克蘭的黑海港口和多瑙河港口進行遠程攻擊，但很明顯地，黑海艦隊已經失去了堵塞烏克蘭黑港出口航運經濟命脈的能力。

2024年1月，烏克蘭農產品出口量為770萬噸，與黑海糧食協議生效時的2023年同期相約。（Reuters）

目前，俄軍在烏克蘭整個東部的陸上前線都不斷緩緩推進，在不久的將來很可能會攻下頓涅茨克城北的小鎮阿夫季夫卡（Avdiivka）。但這些進攻都不斷為俄軍帶來嚴重的人力消耗，而在陸上戰場之外，俄烏戰爭的持續也不斷削弱黑海艦隊的能力，使俄控克里米亞的中心位置逐漸失去其對俄羅斯的地緣戰略價值。

考慮到這些因素，難怪普京會在最近的訪問中提到同俄羅斯談判之好，其後又指拜登相比起特朗普是對俄羅斯更佳的美國領袖，並公開為拜登的年齡問題辯護——雖然克里姆林宮否認了有關俄羅斯曾向美國提出凍結戰爭的路透社報道。

俄羅斯黑海艦隊面對烏克蘭廉價無人艇的束手無策，也應當引發各國反思。正如廉價無人機的陸上戰場應用一般，無人艇的有效性已值得讓人質疑建造高昂大型軍艦的國防政策是否已經過時。