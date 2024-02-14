烏克蘭：一艘俄羅斯登陸艦在黑海被摧毀

烏克蘭軍事情報機構及武裝部隊2月14日稱，烏軍同日在黑海用海軍無人機摧毀一艘俄羅斯登陸艦，它開始下沉。



烏軍透過Telegram表示，烏克蘭武裝部隊與國防部情報部門一起摧毀「凱撒庫尼科夫」號登陸艦（Tsezar Kunikov，BDK-64），它當時所處位置是阿盧普卡（Alupka）附近的烏克蘭領海。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）在Telegram發布影片，顯示幾架海軍無人機在夜間接近一艘大型船隻，並最少發生一次大爆炸。

報道引述一名烏克蘭高級安全官員2023年12月的說話時指，烏軍已摧毀俄羅斯黑海艦隊20%的艦艇。烏軍2023年11月時則指，他們已在黑海摧毀15艘俄羅斯海軍艦艇，並令另外12艘損壞。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）2024年2月14日在Telegram發布影片，顯示幾架海軍無人機在夜間接近一艘大型船隻，並最少發生一次大爆炸。（GUR Facebook）

自俄烏戰爭2022年2月24日開始以來，俄羅斯已損失多艘艦艇，包括在2022年3月，俄羅斯兩棲突擊艦「薩拉托夫」號（Saratov）被摧毀，最後在黑海沉沒。俄導彈巡洋艦「莫斯科」號（Moskva）2022年4月13日發生嚴重火警，並導致火藥庫爆炸，它在黑海拖曳期間沉沒。俄登陸艦「新切爾卡斯克」號（Novocherkassk）2023年12月26日在黑海沿岸的費奧多西亞鎮（Feodosia）港口被摧毀。