俄烏戰爭2周年｜中國智庫歸納十大影響　加劇全球陣營對抗

俄烏戰爭將滿兩周年。中國人民大學重陽金融研究院主辦的「俄烏衝突兩周年：影響與啟示」論壇2月21日在北京召開，發布《俄烏衝突兩周年：影響與啟示》研究報告。



報告指出，俄烏戰爭是冷戰以來最大的國際事件，對於世界格局的演進和全球秩序的變化已經且將產生深遠影響。報告總結十大影響：

第一，在安全領域，俄烏衝突之後出現更多地緣衝突，世界陷入二戰後最混亂的安全局勢。主要軍事大國與集團軍費開支創歷史新高，全球核安全形勢持續惡化。

第二，在社會領域，俄烏衝突造成一場巨大的人類悲劇，是二戰結束以來歐洲傷亡人數最多的戰爭。

圖為2024年2月20日，俄羅斯軍車駛過位於烏克蘭頓涅茨克地區，由俄羅斯控制的阿夫迪夫卡鎮。（Reuters）

第三，在規則領域，俄烏衝突推動貿易、金融「泛武器化」趨勢，世界出現有史以來最激烈的制裁與反制裁潮。然而金融武器化，結局是去美元化加劇，而貿易武器化導致美歐通脹、高債務、低增長。

第四，在政治領域，俄烏衝突加劇全球陣營對抗，世界出現冷戰結束以來最大的國家群體分裂。

第五，在觀念領域，俄烏衝突成為全球進一步分裂的催化劑，誘發冷戰後世界的思想大分流。

第六，在經濟領域，俄烏衝突加速全球供應鏈重構，全球供應鏈遭遇二戰結束以來的最大動盪。最不發達國家遭受糧食衝擊，能源價格劇烈波動，製造業供應體系紊亂。

第七，在科技領域，俄烏衝突突顯高科技對國家安全的至關重要性，成為人類有史以來最大規模的一輪高科技試驗。

圖為2024年2月20日，俄羅斯控制的烏克蘭頓涅茨克地區，有人在街上遭空襲擊中死亡。（Reuters）

第八，在能源領域，俄烏衝突分化全球綠色轉型進程，氣候治理面臨自20世紀70年代以來的最大拖延。俄烏衝突也加劇了國家之間氣候合作的不信任感。

第九，在金融領域，俄烏衝突導致國際貨幣格局多極化的量變累積進程加快，全球資本市場出現2008年以來的最大動盪。

第十，在全球格局上，俄烏衝突加速推進「百年變局」，國際社會進入二戰結束以來從未見過的「大爭之世」。

報告認為，在上述影響之下，對於中國來說，要把握俄烏衝突下時代變革的主要特徵和中長期趨勢，積極參與國際安全秩序構建，踐行全球安全倡議；堅持真正的多邊主義，增強在外交博弈中的靈活性，提升話語敘事能力。同時中國要大力提升科技自主創新程度，推動科技開放與合作等。