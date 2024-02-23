俄烏戰爭2周年｜指涉挺俄　美國制裁大棒揮動　制裁中俄土等企業

美國聯邦公報23日稱至少5間公司因向俄羅斯軍事和情報機構轉移受控微電子以支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭而被列入黑名單。新入名單的實體中，63個來自俄羅斯，16個來自土耳其，8個來自中國，4個來自阿聯酋。



印度及韓國公司的亦榜上有名。

美國財政部24日制裁近300名個人和實體進行打擊，美國務院則針對250多名個人和實，美商務部將90多家公司添加到黑名單中。

這是美國、合作夥伴和盟國針對俄羅斯於2022年2月24日開始對烏克蘭開戰而實施的最新一輪制裁和出口管制的一部份。英國與歐盟亦已公布其制裁措施。

加拿大在24日宣布緊隨美國之後宣布制裁名單，針對可用於製造武器的商品，包括採礦和建築業使用的炸藥。政府發聲明稱，該國現在可針對加拿大境外的任何非加拿大人、侵犯烏克蘭主權的人實行制裁。

俄羅斯外交部就歐盟對俄實施第13輪制裁的報復措施發聲明稱，針對這些不友好行動，俄方大幅擴大根據相關法律禁止入境俄羅斯的歐洲機構和歐盟成員國代表的名單。

美國也宣布會就俄烏戰爭以及俄羅斯反對派領袖（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）之死對500多個目標實施其他制裁。

2024年2月16日，俄羅斯反對派領導人納瓦利尼的肖像被放置在俄羅斯聖彼得堡一個政治鎮壓受害者紀念碑上。（Reuters）

白宮網站2月23日公布，美國總統拜登（Joe Biden）當天在一份聲明中宣布對俄方實施超過500項新制裁，原因涉及俄烏衝突與納瓦利尼之死。

拜登在聲明中表示，美國也將對近100家向俄羅斯提供支持的實體實施新的出口限制，並採取行動進一步減少俄羅斯的能源收入。

拜登稱，措施將針對與納瓦利尼入獄有關的個人，以及俄羅斯的金融部門、國防工業基地、採購網絡和跨多個洲的逃避制裁者。

烏克蘭局勢：圖為2024年1月2日，身在烏克蘭哈爾科夫市中心一名拆彈小組成員在哈爾科夫一個災場中工作，他身旁有一枚來歷不明的導彈殘骸。（Reuters）

納瓦利尼是俄羅斯反對派領袖，2月16日在獄中逝世，終年47歲。他2020年遭人落毒，2021年返俄後一直被囚，總刑期近30年。俄羅斯懲教機關稱，他在自治區第三勞教所去世，指他當日散步後感覺不適，隨即失去知覺，醫生到場時已證實身亡。

包括納瓦利尼的遺屬以及西方多國都認為，他是被殺的，而幕後黑手的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。