美國大選｜失去超級地位的超級星期二還有什麼好看？

3月5日理論上是2024年美國總統初選日程上最具決定性的日子。在這個「超級星期二」（Super Tuesday），共和、民主兩黨各有15個總統初選舉行，當中還包括了人口眾多的加州和德州。然而，本年兩黨從1月初選季度開鑼都分別有了拜登（Joe Biden）和特朗普（Donald Trump）兩位預定候選人，共和黨的唯一挑戰者黑利（Nikki Haley）也多次大幅度敗於特朗普之手。誰會勝出兩黨的總統初選，並沒有任何懸念。

可以說，從初選的意義上看，本年的超級星期二已經失去了超級的地位。

不過，從更廣泛的政治意涵上看，超級星期二還是能帶動一些將會影響11月大選的形勢轉變。

首先，美國最高法院似乎因為3月5日的這個投票限期而決定「加班」工作，提早在3月3日宣布將會在4日頒布至少一項決定：由於此前判定特朗普因為牽涉試圖推翻選舉結果的國會暴亂而失去參選資格的科羅拉多州（Colorado）是超級星期二的初選州之一，外界普遍認為這項趕在前一天頒布的決定，將會是有關憲法第十四修正案「叛亂條款」是否適用在特朗普身上一案。

美國最高法院也正在審理另外兩宗與特朗普相關的案件。一是特朗普在聯邦國會叛亂案中有沒有總統絕對免罪權，二是妨礙官方程序和串謀妨礙官方程序的罪名是否適用於阻礙國會正式確認總統選舉結果的程序上。（Reuters）

根據最高法院的日程，大法官們下一次重返法院的時間其實是3月15日。從慣例而言，對於曾在庭上聽取控辯雙方陳詞的案件，法院往往會在庭上頒布判決，而非在網站上張貼判決文件。這一次大法官們不遵從慣例，也突顯出此案的特殊性。

雖然分析普遍認為最高法院將會容許特朗普參選，避免法院介入政治的觀感，但這一種迴避本身卻是一種政治考慮，如何以法律理由來支持這個政治決定將會是這次判決的最大看點。畢竟憲法中的「叛亂條款」必須有其執行機制，而出自保守派學者對此條款最詳細的法律研究則顯示，條款的執行者是各州的選舉官員，而條款適用於特朗普的案例中。

如果最高法院為此條款的具體執行提出了更為確切的標準，新一波「DQ特朗普」運動（DQ即取消資格）有可能會以另一種形式開展。

2024年3月2日，美國維珍尼亞州里士滿（Richmond），共和黨總統候選人、前美國總統特朗普（Donald Trump）在競選集會上在台上發言。（Reuters）

其次，超級星期二的選舉細節也對11月大選有一些啟示。例如北卡羅來納州（North Carolina）是2020年大選的搖擺州，特朗普只以不足一個百分點的差距險勝拜登，該州兩黨選民背景在初選投票中有何轉變，將會是本年大選的其中一個風向標。

同時，雖然沒有人會預期黑利會在超級星期二中有什麼突出的表現，但她在各州的得票比例也值得參考。她在傳統紅州的得票比例將顯示出共和黨選民中還有多少不滿特朗普的比例，如果此比例像此前南卡羅來納州般比預期為高的話，特朗普的陣營將要更認真的考慮如何阻止這些選票流入拜登或其他候選人之手，並鼓勵這些選民在11月出來投票給特朗普。

從黑利團隊似乎已不再為超級星期二大選後作政治廣告投資的事實來看，黑利大概已經接受了敗選退出的事實。而特朗普預計最遲在3月19日將會在共和黨代表的票數上過半，實際上勝出初選。

從黑利團隊似乎已不再為超級星期二大選後作政治廣告投資的事實來看，黑利大概已經接受了敗選退出的事實。圖為黑利在加州的競選活動。（Reuters）

然而，人們都在猜測黑利會不會以第三黨候選人的身份投入選舉。

目前，拜登依然勢弱，《紐約時報》最新民調顯示有高達61％的2020年拜登支持者認為他太老不能有效擔任總統，《華爾街日報》的民調則顯示儘管美國民眾對於整體和個人經濟走向的觀感和拜登處理通脹問題的態度比12月都有顯著改善，但拜登的支持度卻只有調查誤差範圍之內的輕微升幅。

如果黑利顯示出她依然有能力從特朗普手上奪得一定門檻、甚至超乎民調預期的共和黨選票，人們不難想像第三黨候選人的呼聲將會進一步提高。（按：此刻其實已有至少4個獨立或第三黨候選人，但他們都是沒有任何勝選的邊緣人，最多只會從特朗普和拜登身上拉走少量選票。）

目前，美國最具聲勢的第三黨勢力是由政壇老手領軍的無標籤黨（No Labels）。該黨日前已經表明黑利是他們「非常有興趣」的總統人選之一。CNN日前亦報道了無標籤黨在背後已經建立了分別針對拜登和特朗普的競選宣傳策略。

在一個競選活動中，黑利接過來自支持者一塊寫着「丟掉特朗普」的牌子。（Reuters）

而到3月8日，無標籤黨亦將舉行黨大會去決定是否推出該黨的總統/副總統名單。這個日期剛在在拜登3月7日的國情咨文演說之後，似乎顯示出無標籤黨是想要等到超級星期二塵埃落定、拜登也自證無力回天之後才作出這個關鍵決定。

雖然黑利表明並無同無標籤黨溝通，但她在3月3日的CNN訪問中卻拒絕承諾在共和黨初選後會支持特朗普。在此前多次共和黨的初選辯論中，所有辯論參加者都要同意最終會支持共和黨初選的勝選者，黑利當然也作出了這個承諾。可是，在CNN的訪問，她卻稱這只是參與辯論的條件，她必需要說「是」，但今天的共和黨全國委員會（RNC）已經不再一樣，並特別提及特朗普正想將其媳婦拉拉（Lara Trump）安插為RNC主席一事。這似乎顯示出黑利未來不會「聽黨話跟黨走」。

這也為她與無標籤黨的潛在合作留下了後路。

同時，無標籤黨本身據報也希望以共和黨人坐正為其總統人選，民主黨人為副。

這個有力第三黨的投入，在過半選民反對「兩老再戰」的背景之下，將會扭轉2024年大選的走向。

從民主、共和兩黨總統初選結果「未選先知」的角度來看，本年的超級星期二已經不再「超級」，但超級星期二的存在卻使這一周變成了有可能左右11月大局的「超級政治周」，既有星期二的投票，有細致的選票分析，之後又有拜登的國情咨文，更有第三黨投身選戰的決定日。對於現實政鬥劇的愛好者而言，這一周的潛在劇情比起傳統的超級星期二也許更值得期待。