美聯：撤辣後逾3000萬豪宅成交量急升　本月暫錄84宗創兩年半新高

全面撤辣後一手成交急升，豪宅新盤表現更為突出，據美聯資料及市場消息，3月（截至13日）逾3,000萬元一手成交量暫錄84宗，已較2月全月的18宗增加約3.7倍，更已創出兩年半（30個月）的單月新高水平。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，撤辣前樓市氣氛淡靜，連帶豪宅表現亦低迷，但隨著困擾樓市逾13年的「辣招」成為歷史，樓市氣氛隨即逆轉，發展商亦加快全新盤推盤步伐。由於非本地買家及以公司名義購買物業的巨額辣稅不再，加上金管局放寬包括逾3,000萬元在內的中高價物業按揭成數上限，豪宅市場直接受惠，交投量亦大幅急升。

↓每月逾3000萬元的新盤成交量↓

若以本月至今逾3,000萬元個案按3區劃分，九龍區（包括將軍澳及西貢）錄51宗，為3區之中最多；其中啟德區佔大多數，3月首13日已錄得34宗逾3,000萬元新盤成交；如以項目劃分，天璽．海第1期錄10宗逾3,000萬元個案最多，同位於啟德的澐璟與維港1號各錄8宗。

至於港島區逾3,000萬元新盤成交量暫錄21宗，區內成交量最高的是黃竹坑揚海，本月至今錄9宗；新界區方面，本月至今逾3,000萬元新盤錄12宗成交，大埔朗濤佔9宗。