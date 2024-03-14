康城SEASONS PLACE首批開價平過牛頭角　代理料首批一Q清枱

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE，今日（14日）公布首張價單涉及130伙，折實平均呎價14,188元。是次SEASONS PLACE的首批折實平均呎價14,188元，較王新興集團旗下牛頭角新盤泰峯首批168伙，折實平均呎價14,808元，更低出約4.2%。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，SEASONS PLACE首批定訂價克制，其折實平均呎價重返2019年6月同系GRAND MONTARA 首張價單水平，創同區4年新低。以折實入場價計，亦創康城站上蓋項目6年新低，料項目認購反應熱烈，首批單位有力「一Q清枱」。

他又指出，項目位處港鐵康城站兼大型購物商場上蓋，認為康城區發展已十分成熟，將藍隧道及跨灣大橋早已啟用，地標式商場亦已開幕，多元配套應有盡有，相信可掀起用家搶購。

本月一手交投或增至5000宗

樓市撤辣後，交投氣氛明顯加快，尤其是一手新盤，本月至今暫錄逾2,000宗成交，比上月全月270餘宗急升超過6倍，隨著多個全新盤以克制價推售，料一手交投持續暢旺，預計本月全月一手成交量有機會突破5,000宗。

中原陳永傑。

美聯物業住宅部行政總裁布少明則表示，SEASONS PLACE首張價單訂價吸引，較同區目前餘貨盤有明顯折讓，可望即日沽清，有加價加推空間，並採取先求量後求價，而首批單位折實訂價更創2019年6月後區內新盤首批訂價新低，相信可吸引更多市場關注。

事實上，財案撤辣已大大提振市民入市信心，加上項目具明顯交通優勢，生活配套齊備，戶型涵蓋1房至3房，料吸引不少買家垂青，尤其受一眾年輕上車客及至投資者追捧，預計用家約佔7成，投資客約佔3成。另外，估計項目可享約3.5至4厘租務回報。

美聯布少明。

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