方皓玟500萬購旺角東Elize PARK收租　代理透露入市皆因一個理由

2月底《財政預算案》公佈全面撤銷樓市辣招，近期一、二手交投轉活。樂風集團旗下旺角東洗衣街單幢新盤Elize PARK，日前錄得撤辣後獲演藝界人士入市個案，唱作歌手方皓玟（Charmaine）購入項目一個中層單位作收租之用。



利嘉閣地產總裁廖偉強表示，該行最新助方皓玟入市，完全是「無心插柳」，因較早前巧遇方皓玟，席間提及Elize PARK於新春後推出了優惠，才知道原來她一直好喜愛花墟附近的地段，結果一拍即合，短時間內造就此宗交易。據悉，上述方皓玟買入的單位為一房戶，成交價逾500萬元。

利嘉閣廖偉強：方皓玟喜愛花墟地段

廖氏又稱，受惠政府取消所有樓市辣招，加上金管局放寬按揭成數，以及取消壓力測試，利好樓市走勢，一、二手交投更即時轉熱，預期本月新盤成交可突破4,000宗水平。

左起：歌手方皓玟、樂風集團創辦人及主席周佩賢、歌手馮允謙

方皓玟去年11月擔任樓盤記招嘉賓

值得留意，旺角東洗衣街單幢新盤Elize PARK在2023年11月舉行命名儀式時，發展商樂風集團當時邀請方皓玟及男歌手馮允謙為項目拍攝音樂微電影，其中方皓玟表示，自己亦有意置業，最重要是景觀開揚、交通方面，坦言「大細唔重要，夠住就OK」。另馮允謙指，自己仍未置業上車，鍾意市中心樓盤，着重「Lifestyle 」，強調要「夠Chill夠型 」。