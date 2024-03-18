十大屋苑周末錄28宗成交、按周跌24%　代理：新盤扣起二手購買力

中原地產十大屋苑本周末錄得28宗成交，按周下跌24%，六個屋苑錄跌幅，惟美孚新邨按周多5宗或升2.5倍。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，撤辣樓市興奮復蘇期漸放緩，加上一手市場千帆並舉，有三個以剛需盤為主的新盤於本月發售，發展商定價克制，扣起大批二手購買力，令二手交投稍為放緩，但整體樓市仍穩健發展。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

太古城1025萬蝕沽三房

港島區方面，太古城及海怡半島本周末分別錄得3宗及4宗成交，康怡花園未錄成交。其中太古城本月已錄23宗成交，較上月增逾一倍，平均實用呎價15,329元。本周末錄亦錄3宗成交，較上周少2宗，涉及順安閣高層H室，實用面積703平方呎、三房最新以1,025萬元成交，呎價14,580元。原業主於2017年10月購入單位，是次沽出帳面需蝕讓225萬元或18%離場。

九龍區4個指標屋苑中，黃埔花園零成交，其他三個屋苑錄1至7宗成交，其中以美孚新邨錄最大升幅，其中美孚新邨本周末錄7宗成交，較上周多5宗，平均實用呎價為10,420元。

沙田第一城、嘉湖山莊各錄5宗成交

新界區3大指標屋苑均錄成交，當中撤辣後沙田第一城錄34宗成交，其中本周末錄5宗成交。涉及4期43座高層A室，面積284平方呎，原先開價560萬元，曾下調叫價至540萬元，最終以450萬元成交，呎價15,845元。原業主持貨約40年轉手帳賺約427.2萬元。

嘉湖山莊本周末錄5宗成交，包括美湖居1座低層E室成交，實用面積441平方呎、兩房，最新以418萬元成交，呎價9,478元。原業主於2007年以110萬元購入單位，是次沽貨帳賺308萬元。

東涌映灣園本周末亦錄1宗成交，涉及為16座中高層F室，實用面積563平方呎、兩房，新近以670萬元沽出，呎價11,901元。原業主於2008年以233萬元買入，是次轉手帳面獲利437萬元。