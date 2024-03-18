差餉租值重估｜羅素街租值跌幅收窄　英皇國際3層高全幢舖挫10%

曾為全球最貴商業街道的銅鑼灣羅素街，街內舖位租值走勢持平，跌幅放緩。據差估署最新2024/25年新一年度的應課差餉租值資料，部分羅素街舖位的租值繼續插水，不過跌幅開始收窄。



據差估署最新資料，英皇國際（0163）持有的羅素街22至24號全幢舖位，最新2024/25年度租值為1,908萬元，較上一年度2,112萬元，按年回落9.66%。此舖位在2019/20年度的租值曾高達6,624萬元，至今累跌71%。

租值累跌71%

舖位曾由意大利高檔內衣品牌LA PERLA租用，惟至2020年9月份遷出後，一直未找到長租客，僅不時短租予品牌作「POP UP STORE」。

黎永滔羅素街單邊舖王租值挫5%

由資深投資者黎永滔持有的羅素街59至61號地下G1至G4號舖，面積約700平方呎，於零售高峰期約2014年，曾由周生生珠寶承租，當時月租高達220萬元，呎租約3,142元，成當時的本港「呎租舖王」。

該舖新一年度租值為348萬元，較上一年的租值366萬元，回落近5%。該舖位在2018/19年度，租值曾高達1,092萬元，即累挫68%。

羅素街部份舖位租值持平

此外，羅素街38號金朝陽中心地下C舖及D舖，最新租值分別同為354萬元，按年持平。資料顯示，此兩個舖位在2014年至2015年度的租值水平高達2,364萬元，至今累挫77%。

至於現由太子珠寶鐘錶租用的羅素街58號單邊舖位，新一年租值為336萬元，按年持平。此舖位租值近年直線下滑，2019/20年其租值曾高達1,080萬元，及後滑落至924萬元（2020/21年）、600萬元（2021/22年）、450萬元（2022/23年）。

【羅素街舖位近年租值走勢】