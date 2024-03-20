黃竹坑站揚海連撻10伙、眾買家輸逾2400萬訂　周六減價一成重推

一手市場轉活，惟市場亦錄不少新盤撻訂個案。當中黃竹坑站上蓋項目揚海單日連10宗撻訂個案，總成交金額逾2.7億元，料眾買家輸約2,438.4萬元訂金。另發展商上調優惠並落實本周六重推該批單位，個別單位減價約一成。



單日連撻10伙 料眾買家損失約2438.4萬訂金

由嘉里（0683）及信置（0083）等合作的港鐵黃竹坑站港島南岸第二期揚海，單日連撻10宗，料眾買家損失約2,438.4萬元訂金。該批單位分布於1A、1B，以及2B座低層及中層A、B、D、E單位，實用面積481至1,299平方呎，屬兩房至四房間隔。

於2021年9月以1,556.19萬元至5,888.8萬元沽出。惟單位於3月19日錄取消交易，料買家已棄購，損失等同售價5至10%的訂金，合共損失約2,438.4萬元訂金。

增優惠重推 個別單位減價約一成

另發展商亦更新4張價單，並上調該批單位優惠，經更新後個別單位優惠增至最多28%，則變相減價約一成。同時落實本周六以重推。參考其中一伙撻訂重售單位2B座16樓E室，實用面積553平方呎，經更新後折實售價為1,590.99萬元，較早前折實價1,767.76萬元相差近10%，折實呎價由31,967元下降至28,770元。