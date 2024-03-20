公居屋第二市場本月暫錄55宗成交　康山花園315萬沽創12年新低

樓市交投轉旺，同時帶動公居屋未補價第二市場。根據房委會記錄指，3月上半月全港錄得55宗公居屋未補價第二市場賣買，比上月同期僅錄15宗，增加40宗成交，或2.66倍。另外，2月份的買賣成交量經修訂後共錄得188宗，較1月份的225宗回落16%。



當中，有「居屋王」之稱的鰂魚涌康山花園有單位於未補價第二市場僅以315萬元成交，成交單位為10座極低層戶，實用面積約431平方呎，屬兩房間隔，原業主旱於去年5月以498萬元叫價放盤，最終因應市況「累減六口價」，即183萬元，至315萬元成交，呎價約7,309元。

事實上，康山花園對上一宗新低紀錄要追溯至2011年12月，對上一次新低成交單位為一伙同屬431平方呎的低層單位以235萬元易手，當時成交呎價為5,452元。即是次成交創下康山花園超過12年新低。