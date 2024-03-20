SEASONS PLACE累收8000票　超額20倍　發展商︰大手客比例增加

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE，將於周六（23日）首輪開賣368伙。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目累收約8,000票，按首輪銷售368伙計算，超額認購逾20倍。



黃光耀指，SEASONS PLACE會否再加推及落實次輪銷售，將視乎周六銷情而定。認購登記當中，目前大手客組已有約300組買家，當中內地客及本地買家比例各佔一半。而有意欲購入6伙或以上買家由落實銷售安排前的20組，增至現時50組，大部分對一房戶較有興趣，料涉資2,500萬元至3,000萬元。

左二︰會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。

周六首輪賣368伙 入場費447.2萬起

項目首輪銷售定於周六發售368伙單位，市值26.5億元，佔項目12A期可供發售單位逾5成半。該批單位將以價單形式開售，並設大手組，戶型涵蓋一房至三房間隔，115伙一房單位，173伙兩房連開放式廚房單位，45伙兩房連梗廚單位，35伙三房套單位，實用面積由323平方呎至665平方呎，

至於該批折實平均呎價為14,604元，折實售價447.2萬元起。入場單位為第3A座9樓F室，實用面積323平方呎，一房連開放式廚房，價單定價508.1萬元，以最高折扣12%計，折實售價447.2萬元。

第一期12A提供650伙 主打一房至兩房

第一期SEASONS PLACE為12A期，提供650伙單位，戶型涵蓋一房至三房，主打一房至兩房，另設部份連平台及頂層特色戶。項目早前已取得預售樓花同意書。翻查資料顯示，日出康城12期細分12A、B、C三期發展，其中分別涉及650伙、685伙及650伙，即合計有1,985伙，均已獲批預售樓花同意書。