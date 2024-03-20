第一滴血｜屯門NOVO LAND一房428萬易手　業主持貨兩年帳蝕一成

財案撤辣取消SSD的限制後，業主趁機沽貨脫手套現，當中不乏一手業主。屯門新盤Nonoland目前正在持續銷售，不過該屋苑已錄得首宗二手交投個案，屋苑一伙一房單位新近以428萬元易手，原業主持貨2年轉手帳面虧損45.2萬元，單位貶值一成。



市場消息指，上述二手成交單位為NOVO LAND 1B期3座中層F室，單位實用面積為294平方呎，屬一房開放式廚房間隔。

據悉，原業主於2022年9月以約473.2萬元入市，早前以430萬元放售，現以428萬元易手，實用呎價14,558元，即原業主持貨2年轉手帳面虧蝕45.2萬元，單位貶值一成。

NOVOLAND

新地曾推樓價保障 樓價跌一成即賠17萬

事實上，新地在2023年11月推出Novaland 4號價單時，曾推出「置開心樓價保障」，即據條款所指，相關保障期間截至2024年5月，當「平均樓價指數」低於「簽署臨時買賣合約的日期的當月的樓價指數」，買方可以獲得由賣方提供的樓價保障。

以4號價單當中入場開放式戶為Arreso 第5座3樓E室作計算，折實售價為335.49萬元，若截至2024年5月期間，相關樓價指數下跌10%，即單位跌價至約301.94萬元，貶值33.5萬元，發展商將會作出「樓價保障」，為成交價的5%，即約16.77萬元。

惟上述成交單位料不屬於4號價單所推出單位，故上述樓價保障料不適用於是次成交。