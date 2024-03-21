啟德跑道區澐璟單日沽7伙吸金4.06億　大手買家1.745億買兩伙樓王

啟德跑道區錄多宗大額成交。由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟單日沽7伙，吸金4.06億元，其中有大手買家連購2伙「樓王」單位，涉資1.745億元。



據知，該買家連購2伙分別為1座6樓A室及B室，可望維港煙花海景，其中1座6樓A室實用面積為2,088平方呎，屬四房三套連私人電梯大堂間隔，以9,703.3萬元成交，呎價近46,472元。而1座6樓B室為四房兩套連私人電梯大堂開則，以7,750.12萬元成交，呎價逾41,444元。

至於其餘成文為2座27樓B室，實用面積為1,870平方呎，則以8,415萬元成交，呎價45,000元；8座30樓A室實用面積1,523平方呎，屬三房一套連私人電梯大堂間隔，以5,986.38萬元成交，呎價近39,307元。

開售至今累售139伙套現逾66.7億

另外，5座12樓、28樓A座以及6座29樓C室亦同錄3宗成交，其中12樓及28樓A室實用面積為902至903平方呎，各以2,969.78萬元及2,872萬元沽出，呎價逾 32,924元及呎價31,805元。至於6座29樓C室實用面積為903平方呎，以2,952.81萬元成交，呎價32,700元。

總計，澐璟3月至今錄36宗成交，總成交金額逾14.5億元，項目開售至今累售139伙，套現逾66.7億元。