眼科醫生8880萬薄扶林沙宣道洋房　呎價逾3.4萬

樓市撤辣後市場出現不少大額成交個案，薄扶林沙宣道41號一幢洋房，新近以約8,880萬元沽出，新買家料為港區全國人大代表兼著名眼科醫生林順潮的「徒弟」、眼科醫生李佑榮。



上述成交物業為薄扶林沙宣道41號Carrianna Sassoon一幢雙號洋房，實用面積2,586平方呎，在3月份以8,880萬元沽出，成交呎價約34,339元。

據了解，上述新買家為李佑榮（VINCENT）及一位姓高的人士，以聯名形式買入該幢洋房。新買家的中文名字及洋名與眼科醫生李佑榮相同，料為同一人。

至於該洋房原業主為MAXWIN TRADING LIMITED，早於1996年底以2,980萬元買入該物業，即持貨約28年，帳面升值約5,900萬元，升幅高達接近兩倍。