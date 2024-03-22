CCL回升0.62%　43周最大單周升幅　分析：展望樓價第二季止跌回穩

中原城市領先指數CCL最新報143.91點，按周升0.62%，是財政預算案公佈當周的市況。政府全面撤辣及免壓測，樓市氣氛迅速好轉，買家搶先入市，成交量急升，CCL結束3周連跌反彈，單周升幅為2023年5月後（近43周）以來最大。相信樓價短期內將尋底成功，展望第二季止跌回穩，CCL有望重上148點，即2023年12月底時的水平。



逾7年次低 2016年11月初水平徘徊

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，本周CCL仍為逾7年次低，繼續在2016年11月初水平徘徊，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.79%，亦較2023年4月168.40點高位跌14.54%，而2024年則累跌2.24%。3月21日美國聯儲局連續5次會議維持利率不變，並預期今年合共減息0.75厘，對本地二手樓價的影響將於4月中旬公佈的CCL才開始反映。

其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass及CCL（中小型單位）終止3周連跌，各報144.33點及143.06點，各按周升0.86%及0.85%，升幅分別為43周及51周以來最大，同樣於2016年10月中水平徘徊。CCL（大型單位）報148.21點，按周跌0.42%，連跌4周共2.50%，重返2017年3月中時水平。

四區樓價三升一跌 港島樓價按周跌0.83%

按地區劃分，四區樓價三升一跌。九龍CCL_Mass報141.37點，按周升2.62%，連跌3周後回升，升幅為56周以來最大，仍然於2017年1月初水平徘徊。新界東CCL_Mass報158.00點，按周升0.55%，升幅為18周以來最大，連升2周共0.59%，繼續於2017年3月底水平徘徊。

新界西CCL_Mass報131.50點，按周升0.45%，結束2周連跌，仍然在2017年2月中水平徘徊。港島CCL_Mass報143.17點，按周跌0.83%，連升2周後回軟，繼續於2016年8月底水平徘徊。