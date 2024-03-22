大埔溋玥四房1588萬沽 十二年僅升值13萬 扣使費料「賺咗住」
撰文：李明珠
出版：更新：
撤辣後蝕讓個案持續。大埔白石角天賦海灣二期溋玥一伙四房單位新近以1,588萬元沽出，呎價10,434元。原業主於2012年買入，帳面僅賺13萬元，扣除買賣成本及基本使費後，估計需實蝕離場。
中原地產分行市務經理張少聰表示，該單位為天賦海灣二期溋玥3座中層B室，實用面積1,522平方呎，屬四房連雙套房間隔，望內園池景。原業主最初叫價1,700萬元放盤，日前獲買家洽詢，雙方議價後單位累減112萬元，最終以1,588萬元成交，呎價10,434元。
持貨12年僅賺13萬
代理指，新買家為同區換樓客，買入單位作自用。原業主則於2012年以1,575萬元買入單位，持貨12年，是次轉手帳面僅獲利13萬元，期內升值約0.83%。若連同稅務等買賣成本計算，估計業主需實蝕離場。
投資客460萬承接德福花園兩房 屬五屍命案同座 平市價逾一成長實屯門大欖住宅地獲批建12幢住宅 總樓面132萬呎鄧成波家族九龍城舊樓銀主盤3700萬沽 內地客承接、低意向價6成龍床盤菁雋本月「兩蝕一賺」 最細128呎納米樓205萬沽 升值一成炒家7年前買納米樓「丟空」等炒上 最終295萬蝕賣、帳面勁蝕22%撤辣後執蝕讓貨 大埔街坊無懼高估價一成 628萬買新興花園三房眼科醫生8880萬薄扶林沙宣道洋房 呎價逾3.4萬