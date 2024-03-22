大埔溋玥四房1588萬沽　十二年僅升值13萬　扣使費料「賺咗住」

撤辣後蝕讓個案持續。大埔白石角天賦海灣二期溋玥一伙四房單位新近以1,588萬元沽出，呎價10,434元。原業主於2012年買入，帳面僅賺13萬元，扣除買賣成本及基本使費後，估計需實蝕離場。



中原地產分行市務經理張少聰表示，該單位為天賦海灣二期溋玥3座中層B室，實用面積1,522平方呎，屬四房連雙套房間隔，望內園池景。原業主最初叫價1,700萬元放盤，日前獲買家洽詢，雙方議價後單位累減112萬元，最終以1,588萬元成交，呎價10,434元。

持貨12年僅賺13萬

代理指，新買家為同區換樓客，買入單位作自用。原業主則於2012年以1,575萬元買入單位，持貨12年，是次轉手帳面僅獲利13萬元，期內升值約0.83%。若連同稅務等買賣成本計算，估計業主需實蝕離場。