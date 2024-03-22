劏場舖位慘蝕96%！　死場「銅鑼廣場」樓上迷你舖8萬有交易

核心零售區「死場」現勁蝕個案。銅鑼灣糖街1號銅鑼灣商業大廈的基座商場「銅鑼廣場」，商場一樓一個舖位竟然以「超低價」約8萬元沽出，較2005年一手業主買入價186.2萬元，帳面大幅貶值約96%。



上述舖位為銅鑼廣場1樓81號舖，面積不詳， 在3月初以8萬元沽出予一位姓陳的買家。至於原業主姓何，早於2005年以約186.2萬元買入該樓上舖，是次轉售舖位帳面勁蝕約96%，價值蒸發178.2萬元。

2005年買入價186.2萬

據差餉物業估價報告，該舖位的市值年租金估計26,760元，即每月約2,230元。若以上述舖位最新成交價計算，回報率高達33.5%。

銅鑼廣場1樓舖位圖則。

尹姓資深炒家早年買入基座商場再拆售

據了解，上述銅鑼廣場現為人流極少的死場、劏房，早年由資深炒家尹姓投資者，於2004年底購入銅鑼灣商業大廈地下至五樓，隨後在2005年初推出拆售，當時推出1樓及2樓兩層逾百個舖位，當時入場費僅數十萬元起，並提供首兩年每年高達7厘的租金回報保證，因此吸引不少小投資者入市。

不過該商場拆售後，整個商場欠缺宣傳、管理不善，最終淪為十室九空的「死場」。