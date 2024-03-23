九龍塘施他佛道獨立屋1.38億沽 生果公司承接 上手勁蝕5200萬
撰文：蔡偉南
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樓市全面撤辣後，在高位接貨的豪宅業主依然需要慘蝕離場。九龍塘施他佛道一幢單號獨立屋，以1.383億元沽出。原業主持貨約兩年，帳面勁蝕約5,200萬元或約27%。
上述成交為九龍塘施他佛道單號2層高獨立屋，佔地5,166平方呎，實用面積3,804平方呎，連前後花園，附設有蓋車房，最多可以停泊6輛汽車。該物業以1.383億元賣出，成交呎價約36,356元。新買家為東成鮮果國際有限公司（TUNG SHING INTERNATIONAL FRESH FRUIT COMPANY LIMITED）。
2021年買入價1.9億、實蝕6225萬
原業主於2021年12月斥資1.9億元購入上述物業，持貨兩年多，帳面貶值約5,200萬元，期內物業跌價約27%。原業主兩年前買入物業繳付約807.5萬元作為稅款，若再計及買賣兩次的佣金支出約328萬元，實蝕金額更高達約6,225萬元。
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